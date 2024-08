Rusza Muzeum Fabryki Czekolady Wedla. Cena biletu wstępu poraża

Muzeum czekolady Wedla w Warszawie

W Warszawie 4 września 2024 roku rusza Muzeum Fabryka Czekolady Wedla. Muzeum znajduje się przy fabryce słodkości przy alei Emila Wedla 5 w Warszawie. Co będzie można tam zobaczyć? Zwiedzający poznają historię powstania kultowych polskich słodyczy, zajrzą na linię produkcyjną słodkości i spróbują smaku ziarna kakaowca i wedlowskiej pitnej czekolady. Muzeum będzie czynne codziennie w godz. 10-20. Zwiedzanie ma być możliwe wyłącznie z przewodnikiem i zająć około 90 minut, zatem ostatnie wejście wycieczki planowane jest na godz. 18:15. Muzeum będzie organizowało także słodkie warsztaty, podczas których będzie można wykazać się wyjątkowo kreatywnością w tworzeniu autorskich czekoladowych słodkości. I teraz czas na najważniejsze z ekonomicznego puntu widzenia, czyli cennik. Bilety wstępu do muzeum wydają się mieć ceny iście europejskie. Cennik dzieli się na zwiedzających i uczestników warsztatów. Bilet normalny dla osoby wyłącznie zwiedzającej muzeum Ptasiego Mleczka, Torcika Wedlowskiego, znanych tabliczek czekolady kosztuje 70 zł. Bilet ulgowy to koszt 55 zł. Z ulgi mogą skorzystać uczniowie, studenci, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Jeszcze jest bilet rodzinny w cenie 59 zł - 2 plus 1 lub 2 plus 2 (rodzice i dziećmi). I posiadacze Karty Dużej Rodziny płacą za bilet normalny po 56 zł za osobę. Tylko dzieci poniżej 2. roku życia mogą wejść do muzeum za darmo. Co zawiera taka cena? Opiekę przewodnika, możliwość spróbowanie słodkości, obejrzenie produkcji kultowych słodyczy, wejście na taras widokowy. Oczywiście jest też cennik dla grup zorganizowanych. Przy grupie składającej się z 10 osób bilet normalny kosztuje 59 zł, a ulgowy 47 zł.

Warsztaty w fabryce czekolady

A ile kosztują warsztaty w Muzeum Fabryce Czekolady Wedla? Oferta dla uczestników indywidualnych obejmuje dwa rodzaje biletów: normalny za 80 zł i ulgowy za 70 zł. W przypadku warsztatów dla dzieci trzeba zapłacić 70 zł za dziecko i 15 zł za opiekuna malucha 0 jedna osoba dorosła może mieć pod opieką maksymalnie 3 dzieci.