Lokalna stolarnia - czy to dobry pomysł na własny biznes?

Oryginalne, ręcznie robione od podstaw meble lub stare, skrupulatnie odnowione. Takie cacka powstają w lokalnych, małych pracowniach stolarskich. Tego typu miejsca tworzone są przez ludzi z pasją, którzy podchodzą do swojej pracy z wielkim zaangażowaniem i zamiłowaniem. Nie są to wielkie fabryki produkujące meble masowo. Decydując się na złożenie zlecenia w takim miejscu, mamy pewność, że dostaniemy wyjątkowe, oryginalne dzieło. A jak taką pracownię stworzyć?

Predyspozycje zawodowe

Stolarstwo to przemysł i rzemiosło polegające na wytwarzaniu przedmiotów z drewna. Wytwarzanie przedmiotów nie obejmuje prac ciesielskich. Zawód stolarza można zdobyć w szkole branżowej/zawodowej lub na specjalnych kursach i szkoleniach. Według izby rzemieślniczej dobry stolarz powinien mieć takie kompetencje jak: cierpliwość, dokładność, kreatywność, wyczucie estetyki. Ważne są też predyspozycje zdrowotne, takie jak: dobry wzrok, dobra kondycja fizyczna, wyobraźnia przestrzenna. Niestety, są też przeciwwskazania do wykonywania zawodu stolarza, np. problemy z płucami czy skłonność do alergii.

Zawód stolarz

Jeśli stwierdzisz, że możesz być doskonałym stolarzem, przychodzi czas na zdobycie zawodu, odbycie praktyk zawodowych pod okiem doświadczonego rzemieślnika i uruchomienie własnej działalności. Aby stworzyć swój warsztat, niezbędny jest dobrze wyposażony lokal. Coraz częściej na takie miejsca adaptowane są wiejskie stodoły czy inne pomieszczenia gospodarcze. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że może to być biznes całoroczny i taka nieruchomość musi mieć doprowadzone: prąd, ogrzewanie, wodę, konieczna jest także dobra wentylacja. Oczywiście pracownia musi też być odpowiednio urządzona i wyposażona. W stolarni podstawa to ergonomiczny stół oraz narzędzia do pracy (młotki, wiertarki, rozmaite przycinarki, wyrzynarki i inne narzędzia wielofunkcyjne). Dobrze też zagospodarować przestrzeń magazynową, w której będą składowane meble do renowacji, naprawy i te już gotowe do odbioru przez klienta.

Uruchomienie działalności

Jeśli już uda się znaleźć i przygotować odpowiednie pomieszczenie, to przychodzi czas na rozpoczęcie działalności. Niezbędna jest promocja biznesu. Podstawa to działanie w internecie. Postaw na dobre zdjęcia i odpowiednią prezentację w serwisach społecznościowych. To bardzo ważne. Na starcie przygotuj kilka próbnych prac, które będziesz mógł pokazać jako próbkę swojej pracy. Pamiętaj, by w mediach społecznościowych być codziennie, to niezwykle istotne. Odpowiadaj też na bieżąco na e-maile i elektroniczne pytania. Współczesny klient nie lubi oczekiwania na odpowiedź. Warto robić filmiki (rolki) instruktażowe.

Niezbędne formalności

Rzecz jasna, każdy początkujący przedsiębiorca musi przejść przez niezbędne formalności. Podstawą jest rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić on-line lub osobiście w urzędzie miasta lub gminy. W tego typu działalności warto rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia w razie wypadku przy pracy.

Koszty inwestycyjne

Remont i podstawowe wyposażenie pracowni: 15 tys. zł

Strona internetowa: 5 tys. zł

Profesjonalna sesja fotograficzna: 1 tys. zł

SUMA: 21 tys. zł

Stolarstwo to sztuka

Spytaliśmy o kilka porad właścicielkę lokalnej stolarni dla amatorów o to jak się prowadzi taki biznes i co warto wiedzieć. Paulina Broniarczyk, „Kobieca Stolarnia”, Augustynów k. Bełchatowa, powiedziała:

– Studiowałam na Uniwersytecie Łódzkim bardzo interesujący, perspektywiczny, ale chyba nieco wyprzedzający realia rynku kierunek – EkoMiasto. Pomimo zamiłowania do ekologii, slow life i ochrony środowiska nie widziałam dla siebie miejsca na rynku pracy, dlatego postanowiłam wrócić na wieś, skąd pochodzę, i zapoczątkować swój własny biznes w duchu powyższych ideałów. Z narzeczonym i tatą zakasaliśmy rękawy i rozpoczęliśmy od podstaw budowę stolarni. Ruszyłam na kursy z zakresu stolarstwa, renowacji mebli i tapicerstwa, zaczęłam czytać branżową literaturę, oglądać filmy instruktażowe. Prowadząc pracownię sama, nie mogę pozwolić sobie na tworzenie dużych partii mebli na wymiar, dlatego stawiam na pojedyncze sztuki o nietuzinkowym wyglądzie, robię je zgodnie z własną wizją lub na zamówienie klienta. Specjalizuję się m.in. w wykonywaniu stolików kawowych, ławeczek tapicerowanych, przedmiotów codziennego użytku, elementów dekoracyjnych do wnętrza domu i odnowie starych, zniszczonych mebli, którym chcę dawać drugie życie. Ponadto organizuję warsztaty z zakresu pracy w drewnie dla kobiet i dzieci, co było w tym regionie zupełną nowością. Lubię myśleć o swojej pracy w kategoriach sztuki, jednak umówmy się – często jest to ciężka, fizyczna praca, a ja jestem raczej małą kobietą. Nigdy nie brakuje mi kreatywności, czasem po prostu trochę centymetrów i siły w rękach, ale tutaj, na wsi, ludzie są zawsze życzliwi i chętnie pomogą coś przestawić, obrócić. Moja praca ma jednak zauważalne rezultaty – uśmiech ludzi, metamorfoza zapomnianych mebli, wspólna nauka – to rekompensuje trudy!

