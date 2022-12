Warsztaty rękodzieła dla amatorów, czy to dobry pomysł na własny biznes?

Spis treści

W dobie pandemii wiele osób doświadczało nudy, nadmiaru wolnego czasu, ale i stresu oraz niepokoju. Dla niektórych kołem ratunkowym okazały się wirtualne warsztaty rękodzielnicze. By utrzymać psychikę w dobrej kondycji, wiele osób z wielką chęcią brało udział w relaksujących i rozrywkowych kursach szydełkowania, tworzenia makram, malowania na szkle czy plecenia wianków z kwiatów. Takie szkolenia oferowały profesjonalne firmy, których właściciele w internecie ratowali swoje biznesy. Dziś działalność sprzed komputerów powoli przenosi się do świata realnego. Jak stworzyć firmę organizującą rękodzielnicze szkolenia i warsztaty?

Im więcej talentów, tym lepiej

Tego typu działalność z powodzeniem można prowadzić samodzielnie. Trzeba tylko samemu potrafić wykonać rozmaite prace rękodzielnicze. Jeśli potrafisz szydełkować, grawerować, robić wianki z kwiatów czy coś bardziej oryginalnego, to jak najbardziej sprawdzisz się w takiej firmie. Ważny jest też zmysł i umiejętności dydaktyczne, by na spokojnie wyjaśniać krok po kroku tworzenie konkretnych prac. Duże znaczenie mają również umiejętności interpersonalne. Trudno sobie nawet wyobrazić, by takie rekreacyjne szkolenie prowadził wycofany gbur. Zawsze trzeba dbać o miłą atmosferę spotkań i panować nad uczestnikami, by nie dochodziło do żadnych konfliktów w grupie.

Warsztaty w pracowni lub u klienta

Jeśli chcesz warsztaty prowadzić u siebie, to warto zainwestować w wynajęcie czy zakup odpowiedniego lokalu. Może to być powierzchnia 40 mkw, w której będzie miejsce na stanowiska pracy (możliwość oddzielnego ustawienie stołów lub jednego dużego). Zwróć uwagę, czy przed lokalem są miejsca parkingowe. Są jednak osoby, które stawiają na mobilność i internet. Wówczas warsztaty prowadzi się u klienta lub przed kamerką w domu.

Wyposażenie firmy

Do prowadzenia warsztatów niezbędne są rozmaite materiały. Z powodzeniem można kupować je tuż przed rozpoczęciem kursu, zaopatrując się tylko w to, co w danym momencie jest niezbędne. Zdarza się, że na przykład na babyshower czy wieczór panieński będą potrzebne produkty w określonej kolorystyce i nie ma sensu magazynowanie tego. Ale warto też być przygotowanym na nagłe zlecenia, zatem taki żelazny zestaw na przykład do szydełkowania czy makramy można mieć zawsze do dyspozycji.

W poszukiwaniu klientów

Gdzie szukać zamówień? Współcześnie podstawą jest internet. W przypadku warsztatów rękodzieła bardzo ważną rolę ma estetyka strony i profili w mediach społecznościowych oraz profesjonalne zdjęcia i filmiki. Wszystko musi być schludne, ładne, dopracowane. Ma wręcz zachwycać. Ważna jest też zawartość merytoryczna. Klient na starcie chce wiedzieć, jaką ofertę ma firma i ile dana usługa kosztuje. Zwróć uwagę też na formę kontaktu. Nie może to być sam formularz kontaktowy. Trzeba podać numer telefonu i mail, a także odpowiadać w miarę szybko na zapytania spływające z social mediów.

Niezbędne formalności

Jakie formalności? Podstawą takiej działalności darmowa jest rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić on-line lub osobiście w urzędzie gminy. Firma powinna mieć także swoje konto w banku, choć nie jest to obowiązek. Jeśli będzie potrzeba zatrudnienia pracowników, to trzeba zgłosić ich do ZUS.

Niezbędne nakłady inwestycyjne

Nim zaczniemy prowadzić działalność, musimy ponieść niezbędne koszty inwestycyjne:

Remont i wyposażenie lokalu – 20 tys. zł

Zakup materiałów – 1 tys. zł

Sesja zdjęciowa i filmy promocyjne – 2,5 tys. zł

Strona internetowa – 2 tys. zł

SUMA: 25,5 tys. zł

Uwagi doświadczonej właścicielki pracowni

Na co trzeba zwrócić uwagę zaczynając taki biznes, spytaliśmy Aleksandrę Michno, właścicielkę pracowni „Zaradne” w Warszawie

– Po studiach socjologicznych i dziennikarskich, kilka lat temu miałam niezwykle angażującą emocjonalnie pracę. Wtedy odkryłam, że bardzo relaksuje i oczyszcza mi głowę szydełkowanie i robienie na drutach. Technik nauczyła mnie moja babcia, gdy byłam mała, ale wiem, że wiele kobiet nie miało tej możliwości lub potrzeby. Moja firma ma właśnie zapełnić tę lukę i w przystępny sposób uczyć relaksującego rękodzieła. Pierwsze były warsztaty z robienia na drutach i szydełkowania, a później kula śnieżna nabrała rozpędu i…od tamtego czasu zorganizowałam już tysiące warsztatów z szydełkowania, robienia na drutach, haftowania, makramy, tworzenia świec, punch needle, linorytu, tkactwa, florystyki. Kładziemy nacisk na ekologię - opowiadamy, dlaczego warto tworzyć i naprawiać oraz pokazujemy, jak można wykorzystać daną technikę na wiele różnych sposobów. Organizujemy też warsztaty o tematyce ekologicznej m.in . domowe środki czystości DIY, świece z wosków naturalnych, kosmetyki naturalne, ogród warzywny na balkonie. Prowadzimy warsztaty otwarte w naszej pracowni na Żoliborzu, ale i dla firm na różnych eventach m.in. integracjach, launchach produktów, piknikach, na wieczorach panieńskich, na baby showerach i mother showerach, na kobiecych wyjazdach, na targach, festiwalach i festynach. Wiele warsztatów organizujemy też w formie online z wysyłką materiałów. Dzięki temu jednocześnie w naszych warsztatach brało już udział nawet 600 osób! Ciężko uwierzyć, że tak bardzo obawiałam się tej formy nauczania rękodzieła, a okazało się, że dobrze przemyślane warsztaty i opracowane zestawy materiałów gwarantują naprawdę niesamowite chwile w stylu slow przed ekranem komputera. Decydując się na taki biznes, przede wszystkim trzeba dobrze wiedzieć, co się robi i wierzyć w to. Pasja przyciąga i zaraża innych.

