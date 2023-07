Lotnisko Warszawa-Radom. Rośnie liczba pasażerów

Lotnisko w Radomiu zaczyna żyć

„Zainteresowanie pasażerów wakacyjnymi kierunkami rejsów z Lotniska Warszawa- Radom jest ogromne. Wypełnienie samolotów z Radomia jest znakomite, lotnisko zaczyna żyć, a sezon urlopowy dopiero się rozpoczął. Tylko w czerwcu radomski port odprawił 15.411 osób. To świetny wynik i dobry prognostyk na przyszłość. Jesteśmy przekonani, że z każdym rokiem siatka połączeń będzie się rozszerzać, a wraz z nią przybędzie jeszcze więcej pasażerów. Co ważne, w sezonie zimowym utrzymane będą regularne rejsy do Rzymu i Paryża realizowane przez PLL LOT ” - mówi Anna Dermont, rzecznik PPL S.A. Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika loty do stolic Francji i Rzymu będą wykonywane trzy razy w tygodniu.

Bezpłatne busy dla pasażerów

Od 3 czerwca przewoźnikiem obsługującym bezpłatne shuttle busy z i do Lotniska Warszaw-Radom jest firma Raf Trans. Połączenia realizowane są w obie strony z Kielc (przystanek na dworcu PKS) przez Skarżysko-Kamienną (przystanek na dworcu PKS) oraz z Warszawy. W stolicy autobusy zatrzymują się na parkingu Uniwersum przy Dworcu Centralnym oraz na Lotnisku Chopina.

Rozkład kursowania busów dostosowany jest do siatki wszystkich połączeń lotniczych PLL LOT i Enter Air. Pasażerowie chcący skorzystać z darmowych shuttle busów muszą najpierw dokonać rezerwacji u operatora pod adresem przewozy@raftrans.com.pl. Już wkrótce uruchomiony zostanie system do obsługi połączeń shuttle bus, który usprawni proces rezerwacji. Z połączeń mogą korzystać również pasażerowie podróżujący z Lotniska Warszawa-Radom, którzy nie dokonali wcześniejszej rezerwacji. W takim wypadku o dostępność wolnych miejsc należy pytać kierowcę. Szczegółowe informacje o usłudze znajdują się na stronie internetowej Lotniska Warszawa-Radom.

