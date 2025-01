MCI Capital finalizuje przejęcie Nice To Fit You

Autor:

Perspektywiczny rynek

Rynek cateringów dietetycznych w Polsce wart jest obecnie 3,5 mld zł i, jak szacuje firma badawcza PMR, na koniec bieżącego roku ma osiągnąć wartość 3,9 mld zł. Po kilkudziesięciu procentowych wzrostach w okresie pandemii obecnie rośnie stabilnie w tempie kilkunastu procent rocznie. Eksperci prognozują utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu w najbliższych latach a rozwojowi sektora będą sprzyjać takie trendy jak postępujący zwrot w stronę wygodnego żywienia, szczególnie silny wśród nowych pokoleń, migracja do największych miast i dalsze bogacenie się społeczeństwa.

- Uważamy, że głównymi beneficjentami rosnącej popularności cateringów dietetycznych będą najlepiej zarządzane spółki z odpowiednio dużą skalą działalności, takie jak Nice To Fit You – podkreśla Paweł Sikorski, partner inwestycyjny w MCI. Jak zaznacza Paweł Wróbel, prezes zarządu NTFY, w sprzedaży rośnie udział młodszych klientów, poniżej 35. r. życia, którzy odpowiadają już za 40 proc. wartości zamówień. Rośnie również udział klientów z mniejszych miast, poniżej 200 tys. mieszkańców, co daje duże pole do rozwoju — główni rynkowi gracze do tej pory koncentrowali się w dużej mierze na sześciu największych metropoliach — dodaje Paweł Wróbel.

Plany na przyszłość

Nice To Fit You dalej chce rosnąć szybciej niż rynek i pozostać branżowym liderem innowacji – marką wyznaczającą na rynku trendy, które inni gracze kopiują i które stają się rynkowymi standardami. Plan na najbliższy czas jest ambitny - w perspektywie dwóch lat zostać jednym z liderów całej branży food e-commerce w Polsce. Środkiem do tego celu będzie m.in. zwiększenie mocy wytwórczych i budowa pod Warszawą nowego zakładu o wydajności 200 000 posiłków dziennie. Firma chce tym samym bardziej elastycznie reagować na oczekiwania klientów czy zmieniające się trendy żywieniowe i dynamicznie wprowadzać zmiany w swojej ofercie. W planie jest też dalsze wdrażanie i rozwijanie opartych o AI narzędzi i nowoczesnych technologii. Mają one poprawiać skuteczność predykcji zamówień i zaopatrzenia, a także planowania produkcji, co całościowo ma dodatkowo minimalizować straty produktowe, ograniczać tzw. food cost oraz zapobiegać marnowaniu żywności. To ostatnie wpisuje się w podejmowane przez Nice To Fit You działania z obszaru ESG i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pod koniec ub. r. firma jako pierwsza w branży ogłosiła wprowadzenie zamkniętego obiegu dla swoich opakowań — zwracane przez klientów w specjalnych zwrotopakach będą przetworzone i wykorzystane jako materiał do wytworzenia nowych opakowań dla branży spożywczej. W 2025 r. chce rozszerzyć obszar obecnie objęty projektem - południowa Warszawa i okolice – tak, by w niedalekiej przyszłości opcja oddawania opakowań w specjalnych zwrotopakach była dostępna dla klientów w całym kraju i za granicą.Na ten rok firma zaplanowała też intensywne działania marketingowe, zwiększające widoczność marki online i offline oraz dalszą współpracę sponsoringową w ramach najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce.

Strategiczna inwestycja MCI

Przejęcie NTFY to największa w historii inwestycja MCI i kolejna transakcja w branży food e-commerce od czasu udanej inwestycji we Frisco.pl, krajowego lidera rynku zakupów spożywczych online, który w 2020 r. został sprzedany Grupie Eurocash. Jest to zgodne ze strategią funduszu, zakładającą 2-3 inwestycje rocznie. MCI planuje długoterminowo inwestować w rozwój NTFY. Założyciele spółki, Sebastian Rabiej i Radosław Jeżak, pozostaną aktywnymi akcjonariuszami, posiadającymi 45 proc. udziałów.

– Wartość zaangażowanego kapitału to ok. 187 mln zł, ta kwota jest wspierana finansowaniem dłużnym w strukturze wykupu lewarowanego tzw. LBO. To już 4. transakcja w ostatnich 4. kwartałach po Webconie, Profitroomie i Focusie. Wspólnie z naszymi partnerami oraz profesjonalnym zespołem NTFY planujemy wesprzeć spółkę w dalszym rozwoju, jako wiodącej marki cyfrowej rynku food e-commerce w Polsce – mówi Paweł Borys, partner zarządzający w MCI Capital.

MCI przewiduje konsolidację rynku i wzrost barier wejścia. – Nice To Fit You jest zdecydowanym liderem kategorii premium, ma skalę oraz siłę finansową, która umożliwia zwiększanie udziałów rynkowych. Zakładamy, że rynek będzie się konsolidował, a bariery wejścia będą coraz większe. Koncentrujemy się na wzroście organicznym, ale nie wykluczamy dodatkowych akwizycji – wyjaśnia Paweł Borys.

