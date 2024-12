Co zamawialiśmy najchętniej? Pyszne.pl podsumowuje 2024 rok

Marka MG zadebiutowała na polskim rynku z trzema flagowymi modelami, a dziś oferuje już bogatą gamę różnorodnych pojazdów odpowiadających na potrzeby polskich kierowców.

W ciągu roku działalności marka rozwinęła sieć 24 salonów dealerskich w całej Polsce.

Nowy MG HS cieszy się największą popularnością wśród polskich konsumentów, zdobywając uznanie za swoją wszechstronność, nowoczesne technologie i atrakcyjną cenę.

W Polsce oferta marki MG zawiera gamę pojazdów, które odpowiadają na różnorodne potrzeby europejskich kierowców. W obecnej ofercie marki dostępny jest nowy MG HS, przestronny SUV ceniony za niezawodność, komfort oraz doskonały stosunek jakości do ceny. Jeszcze w 2024 roku do gamy dołączy jego wersja Plug-in Hybrid, która połączy przestronność z zaletami hybrydowego napędu typu plug-in.

W kategorii kompaktowych SUV-ów marka oferuje nowy MG ZS Hybrid+, który łączy nowoczesny design z technologią Hybrid+, zapewniając oszczędność paliwa i dynamiczną jazdę. To idealny wybór, zarówno do miasta, jak i na długie trasy. Równocześnie jest dostępny MG ZS Classic, spalinowa wersja oparta na poprzedniej generacji ZS, przeznaczona dla kierowców preferujących tradycyjny napęd połączony z niezawodnością i konkurencyjną ceną.

W ofercie hybrydowej znajduje się również kompaktowy MG3 Hybrid+, który zapewnia oszczędność paliwa oraz praktyczność miejskiego auta. Gama modeli obejmuje również samochody elektryczne: zwinny MG4 Electric oraz nowoczesny roadster MG Cyberster, oddający hołd do sportowych korzeni marki.

Dynamiczny rozwój sieci dealerskiej

- W ciągu roku MG zbudowało sieć 24 salonów w całej Polsce, z których 23 posiadają własne serwisy. Jednak marka już zapowiada dalszą ekspansję – do końca 2025 roku planuje otworzyć 40 punktów sprzedaży. - Stawiamy na doskonałą relację jakości do ceny, zapewniając przy tym jednocześnie komfort użytkowania i niezawodny serwis. Wierzymy, że każdy zadowolony klient staje się ambasadorem naszej marki, a naszym celem jest stały rozwój – chcemy, by MG znalazło się w TOP10 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce – podkreśla Peng Lin, General Manager SAIC Motor Poland.

MG coraz wyżej w rankingach popularności

W październiku 2024 roku MG znalazło się na 17. pozycji wśród najchętniej wybieranych marek samochodowych w Polsce, przy sprzedaży na poziomie 682 pojazdów. Największym zainteresowaniem cieszy się nowy MG HS, który od swojej premiery znalazł już 1422 nowych nabywców. Ten wszechstronny SUV przyciąga klientów przestronnym wnętrzem, nowoczesnymi technologiami oraz atrakcyjną ceną i staje się najczęściej sprzedawanym modelem marki MG w Polsce. Według danych z połowy listopada nowy MG HS znalazł się już na 11. miejscu pod względem sprzedaży w Polsce*.

Rok w Polsce, 100 lat historii

Rok 2024 ma szczególne znaczenie dla MG Motor, które świętuje swoje 100-lecie. Kulminacją obchodów był udział w prestiżowym Festiwalu Prędkości w Goodwood. Właśnie tam zaprezentowano spektakularny model MG Cyberster, który przyciągnął uwagę miłośników motoryzacji. Ten nowoczesny roadster, łączący sportowy design z zaawansowanymi technologiami, stanowi symbol przyszłości marki, jednocześnie nawiązując do jej bogatej historii wyścigowej.