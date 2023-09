Nad pomysłami dla Lepszego Krakowa pracuje już 100 ekspertów

To było najważniejsze wydarzenie w dotychczasowej, niemal rocznej działalności Stowarzyszenia Lepszy Kraków, powołanego z inicjatywy rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Stanisława Mazura. I pierwsze tak okazałe, bo w sali Idea zgromadziło ponad 250 zainteresowanych osób - wśród nich wielu naukowców, ekspertów, samorządowców, zarządców firm i instytucji, a także krakowian, którzy odwiedzili Centrum Kongresowe Fabryczna 13.

100 ekspertów w 12 dziedzinach

Obecni przybyli posłuchać trzech inspirujących wystąpień przygotowanych przez trójkę profesorów - Jerzego Buzka, Jerzego Hausnera oraz Stanisława Mazura, dotyczących ich spostrzeżeń na temat koniecznych zmian w Europie, Polsce i Krakowie. Oficjalną część poprzedziły jednak prace tzw. „stolików”, czyli grup eksperckich pracujących od blisko roku nad pomysłami na rozwój Krakowa w różnych obszarach. Specjaliści, naukowcy, praktycy i przedstawiciele biznesu, których w sumie jest już ponad setka, we wspólnym gronie mieli okazję spotkać się po raz pierwszy, a ich liderzy mogli zaprezentować działania i prace nad propozycjami rozwoju w dziedzinach takich jak komunikacja, przestrzeń, kultura, współpraca z biznesem, metropolia, finanse, sport, edukacja, solidarność międzypokoleniowa i energia.

Lepsza Europa

Oficjalną część wydarzenia rozpoczął Jerzy Buzek. Były premier przekonywał, że metropoliami takie jak Kraków stają się naturalnymi inspiratorami zmian związanych z pojawieniem się licznych kryzysów trapiących europejską wspólnotę. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że zagrożenia związane z epidemiami, wojnami, problemami z dostępem do energii będą tak namacalne jak w ostatnich latach. Pociesza nas europejska solidarność i wspólnota celów - przekonywał Buzek, dodając, że w jego odczuciu walka o system wartości oparty na pokoju, bezpieczeństwie, stałym, ale zrównoważonym rozwoju, jest kluczowa, wskazując w tym kontekście na konieczność realizacji postanowień europejskiego zielonego ładu.

Lepsza Polska

O tym jak z kolei powinna zreformować się Polska przekonywał były wicepremier, inicjator Open Eyes Economy, profesor Jerzy Hausner, który przedstawił negatywny obraz polskiej sytuacji finansowej. Wraz z ekspertami pracujemy nad indeksem ekonomicznej wiarygodności Polski. Niestety, ta ciągle, systematycznie i coraz szybciej spada - mówił profesor. Hausner wskazywał na niekontrolowane osłabianie wartości pieniędzy jako destruktora finansów osobistych i jakości życia. Pieniądz inflacyjny nie nadaje się do inwestowania. Nadaje się do przekupywania obywateli i powiększają klientelizm w życiu publicznym. Wszystkie przedsiębiorstwa wszystkie narzekają na rosnące koszta. W domach płacimy podatek inflacyjny a z drugiej strony mamy dług inflacyjny w budżecie państwa. Jeśli przez kilka lat straciliśmy 40% majątku to zobaczmy jak wyglądają nasze budżety, ale także jak wygląda nasza edukacja, nasze usługi publiczne. To dług władzy która sobie nie radzi - mówił w emocjonalnym przemówieniu. Odniósł się także do problemu systematycznej centralizacji. Coraz więcej jest zadań na dole i władzy na górze, więcej odpowiedzialności na dole i jej brak na górze - mówił profesor Hausner.

I znacznie Lepszy Kraków

Część wystąpień zakończyło przemówienie inicjatora wydarzenia, profesora Stanisława Mazura. Rektor UEK przedstawił motywacje powstania stowarzyszenia, wskazywał na tendencję stałego osłabiania samorządu przez populizm i falę etatyzmu. Wskazał jednocześnie na Kraków jako miasto sukcesu, które zamiast porównywać się do europejskich metropolii, dba jedynie o to, by w rankingach wypadać lepiej niż inne polskie miasta. Mazur przedstawił swoją wizję rozwoju miasta opartą na współpracy różnych środowisk. Przedstawił także najlepsze przykłady dotychczasowych rozwiązań wypracowanych przez ekspertów stowarzyszenia i wskazywał kierunki, które powinno obrać miasto, w tym rozwój komunikacji, budowa metra, uczciwa i obustronna współpraca biznesu z uczelniami, lepsze kształtowanie przestrzeni w myśl miasta 15-minutowego. Zgromadziliśmy ogromną grupę ludzi pracujących społecznie. To jest wielka siła 100 specjalistów, którzy wierzą, że krakowianie powinni sami urządzać swoje miasto, a nie słuchać z góry jak mamy to robić - dodawał.

Spotkanie gromadzące blisko 250 gości zakończyła otwarta debata z udziałem całej trójki ekspertów, w której swoje pytania kierowali z sali goście wydarzenia. Wcześniej wydarzenie uświetnił artystyczny performance „Wyzwolenie/Wyspiański” w wykonaniu prof. Piotra Augustyniaka i Marka Pospieszalskiego, który zapowiedział koncepcję powstania stałego festiwalu poświęconemu twórczości jednego z najwybitniejszych krakowian w dziejach.

