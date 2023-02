Napływy i wyniki funduszy BETA ETF

Narzędzia inwestycyjne BETA. Dywersyfikacja podejścia inwestorów

"To właśnie początek bieżącego roku, a dokładnie styczeń, pokazał jak zdywersyfikowane może być podejście inwestorów do narzędzi inwestycyjnych oferowanych przez BETA ETF, potwierdzając jednocześnie że fundusze i narzędzia inwestycyjne BETA Securities Poland SA są dostosowane do oczekiwań każdego inwestora. Cieszy nas ogromnie fakt, że Nowy Rok 2023 fundusze BETA ETF zaczęły na szczytach rankingów w zakresie osiąganych stóp zwrotów oraz z nowymi aktywami. Napływy do Funduszu BETA ETF TBSP, odwzorowującego zachowanie polskich obligacji skarbowych stałokuponowych które w styczniu wzrosły na wartości 3,57% dowodzą, że fundusz jest narzędziem zyskującym na zainteresowaniu inwestorów. Fundusz BETA ETF sWIG80TR natomiast jest jednym z najbardziej zdywersyfikowanych funduszy akcji polskich, umożliwiającym pełen koszykowy zakup wszystkich 80 spółek w jednej transakcji. To co zasługuje jeszcze na uwagę to rosnące napływy do BETA ETF WIG20short a więc funduszu zarabiającego na spadkach, co może sugerować że część inwestorów zrewidowała swoje pozytywne nastawienie do WIG20 na negatywne i oczekuje spadków, na których chce zarobić" – powiedział Mateusz Mucha, zarządzający BETA ETF.

Czym są fundusze ETF?

Fundusze ETF zostały stworzone jako narzędzia długoterminowego oszczędzania. Są to fundusze inwestycyjne, które mają za zadanie dostarczać stopę zwrotu taką samą jak odwzorowywany indeks giełdowy, bez względu na to czy jest on w trendzie wzrostowym czy spadkowym. To powoduje ich wysoką transparentność. Im dłuższy jest horyzont inwestycyjny, tym więcej tradycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych aktywnie, osiąga gorsze rezultaty niż odpowiednie dla nich indeksy giełdowe.

Dowodzą tego liczne badania statystyczne oraz stale rosnące już od lat zainteresowanie inwestorów funduszami ETF. W ciągu ostatnich 20 lat, jest to niewątpliwie jeden z najlepiej rozwijających się segmentów rynków finansowych z aktywami przekraczającymi 10 bln $. ETF’y są świetnie znane inwestorom na całym świecie dzięki swojej przejrzystości, niskiemu poziomowi kosztów oraz atrakcyjnym wynikom inwestycyjnym z inwestycji. Fundusze te pozwalają również na długoterminowe oszczędzanie w ramach III filaru na poczet przyszłej emerytury za pośrednictwem IKE i IKZE.

