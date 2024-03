Nowa usługa Ubera w Warszawie. Jak działa UberX Share?

Wiosną zeszłego roku, podczas konferencji Go Get Zero w Londynie, Uber zobowiązał się do osiągnięcia pełnej zeroemisyjności do 2040 roku. Aby tego dokonać, platforma wprowadziła szereg rozwiązań i funkcji, takich jak wykorzystanie sztucznej inteligencji do wyboru ekologicznych tras czy użycie aplikacji wspierających optymalne ładowanie samochodów.

Teraz firma zdecydowała się na kolejny ruch, jakim jest możliwość łączenia przejazdów pasażerów zmierzających w tę samą stronę. Warszawa to jedno z czterech europejskich miast, w których wystartowała usługa. Od 2023 roku UberX Share jest dostępny w Zurychu i Paryżu.

Z korzyścią dla pasażerów, kierowców, miast i środowiska

UberX Share sprawia, że w tym samym czasie jednym samochodem może podróżować większa liczba pasażerów. Pozwala to każdemu z nich zaoszczędzić pieniądze. Niezależnie od tego czy użytkownik w trakcie swojej podróży zostanie dopasowany do innego pasażera, czy nie, już za sam wybór opcji UberX Share otrzymuje niższą cenę. W przypadku dopasowania, opłata może być nawet do 30% niższa porównaniu do przejazdu UberX na tej samej trasie. Co istotne, usługa umożliwia bardziej ekologiczne przemieszczanie się, nie wydłużając jednocześnie znacząco czasu podróży.

UberX Share przynosi korzyści także kierowcom. Gdy kierowca zaakceptuje przejazd w ramach nowej usługi UberX Share, aplikacja wyszuka sposoby aby mógł zabrać większą liczbę pasażerów, co oznacza większe możliwości zarobkowe. Tak, jak w przypadku pozostałych produktów dostępnych w aplikacji, mogą oni otrzymywać napiwki po zakończonym przejeździe.

- Jako największa platforma mobilności na świecie, jesteśmy zobowiązani do dostarczania zrównoważonych rozwiązań w zakresie transportu. Nowa usługa UberX Share zapewni bardziej przystępne cenowo i zrównoważone przejazdy dla pasażerów oraz przyniesie korzyści miastom. Szczególnie cieszy fakt, że Warszawa to jedna z pierwszych aglomeracji, w jakich usługa ta została wprowadzona - powiedział Marcin Moczyróg, General Manager Uber CEE.

Warszawa liderem innowacji dla platformy Uber

Stolica Polski to jedno z sześciu miast w Europie, w których platforma zdecydowała się wprowadzić usługę UberX Share. To nie pierwszy raz kiedy Warszawa została wybrana jako priorytetowy rynek, do wdrażania nowych rozwiązań. To właśnie tutaj w zeszłym roku firma zainicjowała Uber by Women, czyli usługę łączącą pasażerki z kierowczyniami.

Także w Warszawie uruchomiono produkt Uber Airport – wygodne przejazdy z Lotniska Chopina, dzięki czemu pasażerowie mogą wsiąść do wolnego samochodu w strefie przylotów i rozpocząć podróż znacznie szybciej, podając kierowcy kod PIN z aplikacji, zamiast czekać na przyjazd konkretnego kierowcy. Stołeczne lotnisko jest trzecim na świecie i pierwszym w Europie, w którym udostępniono taką możliwość, po Melbourne i Dubaju.

Jak skorzystać z UberX Share?

Żeby skorzystać z możliwości łączonego przejazdu, należy uruchomić aplikację Uber, wprowadzić adres miejsca docelowego, a następnie przewinąć listę dostępnych opcji w dół, gdzie znajduje się opcja “UberX Share”.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim pasażerom, produkt UberX Share można zamówić wyłącznie gdy jest się jedynym pasażerem zamawiającym przejazd. Osobom chcącym zamówić przejazd dla dwóch lub większej liczby osób rekomendowane są inne produkty np. UberX, Uber Comfort, Uber Green czy Uber XL.

