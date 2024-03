Gastro Paczka to catering, który oferuje pyszne jedzenie w przystępnej cenie. Marka działa na rynku od 2021 roku, a w swojej ofercie ma już 12 pakietów w wielu wariantach. Właśnie dołączyły do nich kolejne – „Wybór menu plus” oraz „Wybór menu”.

Paczka dopasowana w 100 proc. do klienta

Gastro Paczka to smaczny, zdrowy, a teraz także w 100% dopasowany do klienta catering. Atrakcyjna jest także jego cena. To oferta skierowana dla każdego, kto chciałby jeść pyszne, starannie przygotowane posiłki i nie wydać majątku. Dlatego w ofercie Gastro Paczki pojawił się pakiet, w którym samemu decyduje się o tym, jak wygląda menu. Każdego dnia można je układać z co najmniej 25 różnorodnych propozycji w wersji plus i 15 propozycji w wersji standardowej. Dzięki temu można swobodnie wybierać pomiędzy smakami z kuchni świata a tradycyjnymi, domowymi potrawami.

Posiłki można wybierać w każdej chwili i w każdym miejscu, korzystając z wygodnego panelu klienta. Wybrane dania zostaną dostarczone prosto pod drzwi. Dla Gastro Paczki pracują najlepsi szefowie kuchni, którzy wraz ze wsparciem Darii Ładochy i Tomasza Jakubiaka dbają o smak, jakość i wygląd każdej potrawy. Wzajemnie się inspirują i korzystają ze swoich doświadczeń, aby jak najlepiej zadbać o klientów firmy.

- Dieta z wyborem menu to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą sami decydować o tym, co będą jedli, a jednocześnie pragną, aby ktoś gotował za nich. Chcesz wyruszyć z nami w kulinarną podróż? To świetnie! Masz ochotę na tradycyjne, polskie danie? Żaden problem! Jesz tylko to, co lubisz. Dzięki Gastro Paczce można cieszyć się wygodą, jaką daje catering idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb. Od teraz wybierasz, bo możesz! – mówi Tomasz Jakubiak, dziennikarz kulinarny i SuperChef Gastro Paczki.

Korzystanie z cateringu będzie jeszcze przyjemniejsze

Wybór posiłków z nawet 25 różnorodnych propozycji to dowód na to, że dieta pudełkowa nie musi być nudna czy mało atrakcyjna. Gastro Paczka zadbała, aby klienci poczuli się dopieszczeni. - Wiemy, że firmy cateringowe na stałe zagościły w naszych domach, dlatego chcemy, aby oferta Gastro Paczki kojarzyła się z dobrze przygotowanym, różnorodnym menu na każdą kieszeń. Nasz catering to przyjemność płynąca z pysznego jedzenia w bardzo przystępnej cenie. Ale żeby jeść to, na co naprawdę ma się ochotę, potrzebny jest wybór – przekonuje Justyna Marszk, Dyrektorka Operacyjna marki Gastro Paczka. - Wiemy, że każdy z nas jest inny, lubi inne smaki, stąd pomysł na taką zróżnicowaną propozycję. Chcemy się rozwijać i wprowadzić naszą firmę cateringową na jeszcze wyższy poziom. Mamy nadzieję, że swobodny wybór dań przypadnie do gustu naszych obecnych i przyszłych klientów.

Na stronie Gastro Paczki cały czas dostępne są pozostałe pakiety diet, w tym Dieta Tomka Jakubiaka, opierająca się na sposobie żywienia, który pozwolił przejść Jurorowi Master Chefa spektakularną metamorfozę.

