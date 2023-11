i Autor: materiały prasowe

Dieta pudełkowa

Sukces cateringów dietetycznych w Black Friday

Okres Black Friday to wyjątkowy moment w roku dla cateringów dietetycznych, w którym branża notuje rekordowe zamówienia w krótkim czasie. Właściwie każda firma cateringowa oferuje specjalne promocje z okazji Black Friday. W tym roku po raz pierwszy miała zastosowanie dyrektywa Omnibus, wymagająca ujawniania najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Czy wpłynęło to na oferty promocyjne w cateringach dietetycznych? Wydaje się, że tak, ponieważ większość promocji koncentrowała się wokół kilkunastu procent, podczas gdy w poprzednich latach zwykle przekraczały one 20%. Warto zaznaczyć, że wiele cateringów rozpoczynało swoje promocje już w poniedziałek poprzedzający Black Friday, ogłaszając tę całą okolicę jako "Black Week".