Partnerstwo z Projektu Warszawa i KTS Weszło z Pomelo Catering

- Nasze wartości, takie jak promowanie zdrowia, determinacja, praca zespołowa i dążenie do sukcesu, idealnie rezonują z duchem sportu. Jesteśmy dumni, wspierając kluby jak KTS Weszło i Projekt Warszawa, które dążą do sukcesu i inspirują innych. Nasze partnerstwo to więcej niż wsparcie finansowe – to wspólne dążenie do promowania zdrowego trybu życia i sportowej doskonałości – komentuje Bartłomiej Foszer, CEO cateringu Pomelo.

- Współpraca cateringu Pomelo z KTS Weszło rozpoczęła się w ubiegłym roku, a obecny rok przynosi nowy rozdział w postaci partnerstwa z Projektem Warszawa. Jako osoba głęboko zaangażowana w świat sportu i mediów, rozumiem znaczenie solidnych partnerstw sponsorskich. Współpraca z firmami takimi jak catering Pomelo pomaga namrealizować nasze cele sportowe i z roku na rok podnosić poziom organizacyjny naszego klubu. Bez wsparcia finansowego sponsorów ciężko byłoby realizować nasze ambitne cele sportowe - komentuje Krzysztof Stanowski Prezes KTS Weszło.

Piotr Gacek, wiceprezes zarządu Projektu Warszawa, dodaje: Wsparcie sponsorów jest dla nas szczególnie ważne i wierzymy, że zarówno sport jak i biznes łączy wiele wspólnych idei oraz wartości. Sport profesjonalny sam w sobie jest ogromną gałęzią biznesu, więc cieszymy się, że możemy korzystać nie tylko z niezbędnego wsparcia finansowego naszych sponsorów, ale również wiedzy i nowoczesnych rozwiązań.

W dynamicznym świecie marketingu sportowego, kluczowe staje się tworzenie partnerstw, gdzie marki i kluby sportowe dzielą wspólne wartości i cele. Dobre partnerstwo to współpraca oparta na tych samych przekonaniach. A przecież, w sporcie jak i w biznesie, kluczem do sukcesu jest solidny zespół.

Pieniądze to nie wszystko Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.