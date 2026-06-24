I Forum Bezpieczeństwa Polski (26 czerwca, UW) zgromadzi czołowych polityków i ekspertów, aby dyskutować o nowym wymiarze bezpieczeństwa kraju, wykraczającym poza wojsko.

Kluczowym tematem będzie bezpieczeństwo energetyczne, gdzie Marszałek Senior Sejmu i wiceminister energii będą szukać rozwiązań dla stabilnych dostaw w dobie zielonej transformacji i geopolitycznych napięć.

Dyskusja obejmie również odporność polskiego systemu finansowego na cyberataki, z udziałem przedstawicieli NBP i RPO, oceniających dostępność naszych pieniędzy w kryzysie.

Forum ma na celu wypracowanie konkretnych rekomendacji dla rządu i biznesu, stanowiąc początek cyklu debat o strategicznym bezpieczeństwie Polski.

Najważniejsi politycy i eksperci w jednym miejscu. Czym jest Forum Bezpieczeństwa Polski?

Wszyscy czujemy, że świat staje się coraz mniej przewidywalny. Bezpieczeństwo to już nie tylko kwestia silnej armii i szczelnych granic. Dziś o sile państwa decyduje coś znacznie więcej: stabilne dostawy prądu, odporna gospodarka i pewność, że nasze pieniądze w bankach są chronione. Właśnie dlatego tak ważne jest spotkanie, które już 26 czerwca odbędzie się w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

To właśnie tym kluczowym zagadnieniom poświęcone będzie I Forum Bezpieczeństwa Polski 2026, organizowane przez Fundację FAPA we współpracy z Fundacją im. XBW Ignacego Krasickiego. Wydarzenie zgromadzi w jednym miejscu osoby, które mają realny wpływ na naszą przyszłość – od polityków, przez ekspertów sektora finansowego, po naukowców. Partnerem strategicznym forum jest Polska Spółka Gazownictwa, a patronat medialny objęły redakcje „Super Expressu” i „Super Biznesu”.

Jak zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne?

Pierwszym i jednym z najgorętszych tematów forum będzie energia. To sprawa, która dotyczy każdego z nas, bo bez prądu w gniazdku staje dosłownie wszystko. Eksperci zmierzą się z fundamentalnym pytaniem: jak pogodzić potrzebę stabilnych dostaw energii z koniecznością rozwijania zielonych technologii? To prawdziwe wyzwanie w czasach, gdy ceny surowców szaleją, a sytuacja geopolityczna jest, delikatnie mówiąc, napięta.

W tej kluczowej debacie wezmą udział niezwykle ważni goście. Głos zabiorą między innymi dr Marek Sawicki, Marszałek Senior Sejmu RP, a także dr Konrad Wojnarowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, który reprezentuje rząd Donalda Tuska. Pytanie o to, jak w dobie niestabilnych rynków i rosnących kosztów energii zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla państwa. Swoją perspektywę przedstawią również przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prof. dr hab. Konrad Marciniuk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Czy nasze pieniądze są bezpieczne po cyberatakach na banki?

Druga debata może wywołać jeszcze więcej emocji, bo dotyczy bezpośrednio zawartości naszych portfeli i kont bankowych. Żyjemy w cyfrowym świecie, gdzie większość operacji finansowych wykonujemy przez internet. To ogromna wygoda, ale też ogromne ryzyko. Co się stanie, gdy cyberprzestępcy przeprowadzą zmasowany atak na systemy bankowe? Czy będziemy mieli dostęp do swoich pieniędzy?

Dyskusja skupi się na realnych problemach. Eksperci będą rozmawiać o zagrożeniach, które mogą dotknąć każdego obywatela – od rosnącego ryzyka cyberataków na banki po zakłócenia w działaniu systemów płatniczych. Na liście zaproszonych do tej rozmowy gości znaleźli się przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek oraz członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Przemysław Litwiniuk. Ich zadaniem będzie ocena, na ile polski system finansowy jest odporny i co trzeba zrobić, by w sytuacji kryzysowej każdy z nas miał zapewniony dostęp do gotówki.

To dopiero początek. Jaki jest cel forum i co będzie dalej?

Organizatorzy jasno podkreślają, że Forum Bezpieczeństwa Polski to nie jest spotkanie dla samego spotkania. Celem jest wypracowanie konkretnych zaleceń i rekomendacji – zarówno dla administracji publicznej, jak i dla biznesu. Chodzi o to, by zdiagnozować słabe punkty i zacząć je wzmacniać, zanim będzie za późno.

Co więcej, czerwcowe wydarzenie to dopiero początek całego cyklu. Już 14 lipca 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się II Forum Bezpieczeństwa Polski. Tym razem eksperci pochylą się nad bezpieczeństwem surowcowym, energetycznym oraz, co równie ważne, żywnościowym. Wśród zaproszonych gości są już m.in. Stefan Krajewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urszula Pasławska, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także prof. dr hab. Adam Niewiadomski, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. To pokazuje, że budowanie odporności Polski na nowe zagrożenia staje się jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej.

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