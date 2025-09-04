Polsce grozi blackout. Przygotuj się na 24 godziny bez prądu

2025-09-04 10:12

Blackout grozi każdemu państwu. Warto być na to przygotowanym. I nie trzeba od razu kupować generatorów prądu. Są proste sposoby pozwalający przetrwać nawet dobę czy dwie bez prądu. - Blackout oczywiście nie musi być związany z konfliktem zbrojnym. Może on wynikać z błędów, z awarii, także z cyberataków - podkreśla Radosław Nielek, dyrektor NASK Państwowego Instytutu Badawczego.

  • Blackout to długotrwały brak prądu, który może być lokalny lub ogólnokrajowy – sytuacja kryzysowa wymagająca przygotowania.
  • Państwo powinno wzmacniać systemy energetyczne (linie, rozproszona generacja, magazynowanie) i cyberbezpieczeństwo, by zapobiegać kaskadowym awariom.
  • Indywidualnie przygotuj się na blackout, gromadząc zapasy żywności i wody, latarki, świeczki oraz mając paliwo w samochodzie do ładowania urządzeń.
  • Dowiedz się, jak bezpiecznie przetrwać blackout, ucząc się np. otwierać drzwi windy czy garażu w razie awarii.

Blackout to długotrwały brak prądu. Może to zdarzyć się lokalnie, ale i w skali całego kraju. To sytuacja kryzysowa, na którą warto być przygotowany zarówno na poziomie krajowym, jak i indywidualnym.

Jak uniknąć blackoutu, czyli długotrwałego braku prądu?  - Na poziomie państwa powinniśmy wzmacniać nasze systemy energetyczne, zarówno poprzez linie przesyłowe, jak i rozproszoną generację energii elektrycznej, a także poprzez rozwiązania związane z magazynowaniem energii elektrycznej i oczywiście zabezpieczanie tych systemów po to, żeby włamanie do jednego z nich czy awaria jednego z nich nie powodowała kaskadowych wyłączeń pozostałych. I nasze państwo to robi, starając się budować rozproszoną energetykę - wyjaśnia Radosław Nielek, dyrektor NASK. Trzeba też wzmacniać cyberbezpieczeństwo i przygotować się na taką sytuację.

Co możemy zrobić, by w razie blackoutu poradzić sobie z zaistniałą sytuacją i bezpiecznie ją przetrwać? Przede wszystkim nauczmy się otwierać drzwi windy czy garażu, zgromadźmy zapasy żywności, wody. Warto mieć w domu latarki na baterie i świeczki. Pamiętajmy, by mieć zapas paliwa a samochodzie, co pozwoli nam doładować małe urządzenia działające na prąd.

Więcej na temat blackoutu w materiale video.

