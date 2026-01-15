ORLEN z tytułem Top Employer 2026. Najlepszy pracodawca od 15 lat

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2026-01-15 12:05

ORLEN kolejny raz został uznany za najlepszego pracodawcę w kraju. Koncern paliwowy otrzymał tytuł Top Employer 2026, utrzymując go nieprzerwanie od 15 lat. Prestiżowy certyfikat, potwierdzający wysokie standardy HR, przyznano także czeskiej spółce grupy, ORLEN Unipetrol.

Stacja benzynowa ORLEN zimą, z czerwonym logo i dachem pokrytym śniegiem, otoczona ośnieżonymi krzewami. Na tle gór widoczne jest czyste niebo. Koncern ORLEN po raz 15. zdobył tytuł Top Employer, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Materiały prasowe Stacja benzynowa ORLEN zimą, z czerwonym logo i dachem pokrytym śniegiem, otoczona ośnieżonymi krzewami. Na tle gór widoczne jest czyste niebo. Koncern ORLEN po raz 15. zdobył tytuł Top Employer, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • ORLEN po raz 15. z rzędu zdobył tytuł Top Employer 2026, potwierdzając pozycję najlepszego pracodawcy w Polsce dzięki konsekwentnym działaniom HR
  • Certyfikat Top Employer przyznawany jest po szczegółowym audycie w wielu obszarach, takich jak strategia personalna, rozwój pracowników i well-being, co gwarantuje rygorystyczną ocenę
  • Oprócz Top Employer, ORLEN zdobył także nagrody Friendly Workplace i Pracodawca dla Inżyniera, co świadczy o kompleksowej dbałości o pracowników i atrakcyjności dla specjalistów
  • Utrzymanie tytułu najlepszego pracodawcy to prestiż, realne korzyści dla pracowników (rozwój, dobre samopoczucie) oraz przewaga w pozyskiwaniu talentów dla firmy.

ORLEN z tytułem Top Employer 2026 po raz piętnasty

ORLEN po raz kolejny udowodnił swoją silną pozycję na rynku pracy, zdobywając certyfikat przyznawany przez międzynarodowy Top Employers Institute. To już piętnasty rok z rzędu, kiedy koncern znajduje się w gronie firm oferujących najlepsze warunki zatrudnienia w Polsce. Konsekwentne działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi sprawiają, że ORLEN jest postrzegany jako najlepszy pracodawca w kraju od ponad dekady. Utrzymanie tytułu przez tak długi czas świadczy o stabilności i ciągłym doskonaleniu polityki personalnej firmy. Sukces odniosła również czeska spółka ORLEN Unipetrol, która znalazła się w gronie najlepszych pracodawców w Czechach po raz czwarty.

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby zostać najlepszym pracodawcą?

Wyróżnienie przyznawane przez Top Employers Institute nie jest jedynie formalnością. To efekt szczegółowej analizy i weryfikacji praktyk HR stosowanych w firmie. Uzyskanie certyfikatu Top Employer 2026 jest zwieńczeniem wieloetapowego procesu, którego kluczowym elementem jest niezależny audyt prowadzony przez Top Employers Institute. Audytorzy oceniają firmę w wielu obszarach, takich jak strategia personalna, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being pracowników oraz różnorodność i integracja. Tylko organizacje, które spełniają rygorystyczne, międzynarodowe standardy, mogą liczyć na certyfikację. Jak podkreśla instytut, celem jest wyróżnienie firm, które tworzą doskonałe miejsca pracy.

- Uzyskanie certyfikatu Top Employer na rok 2026 odzwierciedla zaangażowanie ORLEN w tworzenie doskonałego miejsca pracy, które umożliwia utrzymanie wysokich wyników biznesowych. Silna zgodność strategii personalnej z celami organizacyjnymi w połączeniu z zaangażowaniem w ciągłe doskonalenie świadczy o wpływie transformacyjnych praktyk firmy – podsumowuje Adrian Seligman, CEO Instytutu Top Employers.

Nie tylko Top Employer. Jakie jeszcze nagrody zdobył ORLEN?

Tytuł Top Employer to najważniejsze, ale nie jedyne wyróżnienie, jakie w ostatnim czasie trafiło do ORLEN. Skuteczność działań koncernu w obszarze HR potwierdzają także inne nagrody, które doceniają różne aspekty jego polityki pracowniczej. Wśród nich znalazły się:

  • Friendly Workplace – nagroda przyznawana za nowoczesne i modelowe podejście do polityki personalnej, w tym dbałość o zdrowie i dobrostan pracowników (well-being) oraz przyjazną atmosferę.
  • Pracodawca dla Inżyniera – tytuł wskazujący ORLEN jako pracodawcę pierwszego wyboru wśród studentów i absolwentów kierunków technicznych, co jest kluczowe dla firmy o profilu technologicznym.

Zdobycie tych wyróżnień pokazuje, że firma jest doceniana nie tylko w ogólnym rankingu, ale także w specjalistycznych kategoriach, co buduje jej wizerunek jako atrakcyjnego pracodawcy dla szerokiej grupy kandydatów.

Co certyfikat oznacza dla pracowników i firmy?

Utrzymanie tytułu najlepszego pracodawcy to nie tylko prestiż, ale także realna korzyść zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pracowników. Certyfikat potwierdza, że firma inwestuje w rozwój zawodowy, dba o dobre samopoczucie zatrudnionych i tworzy nowoczesne, przyjazne środowisko pracy. Dla firmy jest to zobowiązanie do dalszego doskonalenia i dostosowywania oferty do zmieniających się oczekiwań rynku. Przedstawiciele koncernu podkreślają, że za sukcesem stoją przede wszystkim ludzie.

- Po raz piętnasty potwierdzamy pozycję najlepszego pracodawcy. Certyfikat Top Employer potwierdza, że praktyki HR stosowane przez ORLEN są spójne z najlepszymi światowymi standardami. Co więcej wysoka ocena jakości procesów i rozwiązań z zakresu HR wpływa na zadowolenie pracowników ze środowiska pracy oraz ich zaangażowanie. Serdecznie dziękuję naszym pracownikom za ich codzienną pracę, dbałość o kulturę organizacyjną opartą na silnych fundamentach – mówi Anna Socha, Dyrektor Wykonawcza ds. HR w ORLEN.

Polecany artykuł:

Oto lider GPW w 2025 roku! W czołówce jest też Pepco i Orlen
Woda w cenie paliwa? Cała prawda o cenach w Katarze
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ORLEN