ORLEN po raz 15. z rzędu zdobył tytuł Top Employer 2026, potwierdzając pozycję najlepszego pracodawcy w Polsce dzięki konsekwentnym działaniom HR

Certyfikat Top Employer przyznawany jest po szczegółowym audycie w wielu obszarach, takich jak strategia personalna, rozwój pracowników i well-being, co gwarantuje rygorystyczną ocenę

Oprócz Top Employer, ORLEN zdobył także nagrody Friendly Workplace i Pracodawca dla Inżyniera, co świadczy o kompleksowej dbałości o pracowników i atrakcyjności dla specjalistów

Utrzymanie tytułu najlepszego pracodawcy to prestiż, realne korzyści dla pracowników (rozwój, dobre samopoczucie) oraz przewaga w pozyskiwaniu talentów dla firmy.

ORLEN z tytułem Top Employer 2026 po raz piętnasty

ORLEN po raz kolejny udowodnił swoją silną pozycję na rynku pracy, zdobywając certyfikat przyznawany przez międzynarodowy Top Employers Institute. To już piętnasty rok z rzędu, kiedy koncern znajduje się w gronie firm oferujących najlepsze warunki zatrudnienia w Polsce. Konsekwentne działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi sprawiają, że ORLEN jest postrzegany jako najlepszy pracodawca w kraju od ponad dekady. Utrzymanie tytułu przez tak długi czas świadczy o stabilności i ciągłym doskonaleniu polityki personalnej firmy. Sukces odniosła również czeska spółka ORLEN Unipetrol, która znalazła się w gronie najlepszych pracodawców w Czechach po raz czwarty.

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby zostać najlepszym pracodawcą?

Wyróżnienie przyznawane przez Top Employers Institute nie jest jedynie formalnością. To efekt szczegółowej analizy i weryfikacji praktyk HR stosowanych w firmie. Uzyskanie certyfikatu Top Employer 2026 jest zwieńczeniem wieloetapowego procesu, którego kluczowym elementem jest niezależny audyt prowadzony przez Top Employers Institute. Audytorzy oceniają firmę w wielu obszarach, takich jak strategia personalna, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being pracowników oraz różnorodność i integracja. Tylko organizacje, które spełniają rygorystyczne, międzynarodowe standardy, mogą liczyć na certyfikację. Jak podkreśla instytut, celem jest wyróżnienie firm, które tworzą doskonałe miejsca pracy.

- Uzyskanie certyfikatu Top Employer na rok 2026 odzwierciedla zaangażowanie ORLEN w tworzenie doskonałego miejsca pracy, które umożliwia utrzymanie wysokich wyników biznesowych. Silna zgodność strategii personalnej z celami organizacyjnymi w połączeniu z zaangażowaniem w ciągłe doskonalenie świadczy o wpływie transformacyjnych praktyk firmy – podsumowuje Adrian Seligman, CEO Instytutu Top Employers.

Nie tylko Top Employer. Jakie jeszcze nagrody zdobył ORLEN?

Tytuł Top Employer to najważniejsze, ale nie jedyne wyróżnienie, jakie w ostatnim czasie trafiło do ORLEN. Skuteczność działań koncernu w obszarze HR potwierdzają także inne nagrody, które doceniają różne aspekty jego polityki pracowniczej. Wśród nich znalazły się:

Friendly Workplace – nagroda przyznawana za nowoczesne i modelowe podejście do polityki personalnej, w tym dbałość o zdrowie i dobrostan pracowników (well-being) oraz przyjazną atmosferę.

Pracodawca dla Inżyniera – tytuł wskazujący ORLEN jako pracodawcę pierwszego wyboru wśród studentów i absolwentów kierunków technicznych, co jest kluczowe dla firmy o profilu technologicznym.

Zdobycie tych wyróżnień pokazuje, że firma jest doceniana nie tylko w ogólnym rankingu, ale także w specjalistycznych kategoriach, co buduje jej wizerunek jako atrakcyjnego pracodawcy dla szerokiej grupy kandydatów.

Co certyfikat oznacza dla pracowników i firmy?

Utrzymanie tytułu najlepszego pracodawcy to nie tylko prestiż, ale także realna korzyść zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pracowników. Certyfikat potwierdza, że firma inwestuje w rozwój zawodowy, dba o dobre samopoczucie zatrudnionych i tworzy nowoczesne, przyjazne środowisko pracy. Dla firmy jest to zobowiązanie do dalszego doskonalenia i dostosowywania oferty do zmieniających się oczekiwań rynku. Przedstawiciele koncernu podkreślają, że za sukcesem stoją przede wszystkim ludzie.

- Po raz piętnasty potwierdzamy pozycję najlepszego pracodawcy. Certyfikat Top Employer potwierdza, że praktyki HR stosowane przez ORLEN są spójne z najlepszymi światowymi standardami. Co więcej wysoka ocena jakości procesów i rozwiązań z zakresu HR wpływa na zadowolenie pracowników ze środowiska pracy oraz ich zaangażowanie. Serdecznie dziękuję naszym pracownikom za ich codzienną pracę, dbałość o kulturę organizacyjną opartą na silnych fundamentach – mówi Anna Socha, Dyrektor Wykonawcza ds. HR w ORLEN.

Woda w cenie paliwa? Cała prawda o cenach w Katarze