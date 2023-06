Studio tatuażu

Tatuaż to forma modyfikacji ciała polegająca na wprowadzeniu tuszu do skóry właściwej, aby zmienić pigment skóry. W krajach zachodnich około kilkanaście procent populacji ma tatuaż; częściej posiadają go mężczyźni i osoby młode. W praktyce łatwo zauważyć, że tatuaże zyskują na popularności. Gołym okiem widać, ze robi je coraz więcej osób. Do wyboru mają rozmaite wzory, kształty i techniki wykonania. I co najważniejsze, coraz więcej profesjonalnych miejsc, w których mogą je wykonać. Jak stworzyć własne studio tatuażu?

Studio tatuażu to miejsce specyficzne. Dobrze, gdy właściciel nie tylko wie, jak prowadzić tego typu biznes pod względem formalnym, ale po prostu czuje ten klimat. Nie bez kozery właściciele dobrze ocenianych miejsc sami są miłośnikami takich form zdobienia ciała, sami mają tatuaże i dzielą się swoją pasją i wiedzą na ten temat z innymi. Tutaj personel i właściciele są wizytówką firmy. Tej pracy nie da się wykonywać bez emocjonalnego zaangażowania. Dlatego jeśli sam lubisz tatuaże, interesujesz się nimi, to nawet jeśli nie masz specjalnych zdolności artystycznych, za to masz smykałkę do interesów, wiesz, że jesteś w stanie rozkręcić taki biznes, to śmiało możesz na poważnie zastanowić się na uruchomieniem tego typu działalności. Od czego zacząć swoją przygodę z własną firmą?

Dobry tatuażysta

Podstawą są umiejętności. Zwykle właściciel salonu tatuażu sam jest tatuażystą i na starcie działa na rynku samodzielnie. Dopiero wraz z rozwojem firmy powiększa zespół. Oczywiście można od razu zatrudnić specjalistę od tatuażu. Technik rysunku i tatuażu można nauczyć się na rozmaitych szkoleniach i kursach. Na rynku działają wyspecjalizowane w tym zakresie firmy szkoleniowe i szkoły. Co bardzo ważne, wiele z nich oferuje zajęcia on-line. Jednak to nie tylko sama teoria, ale i praktyka. Kursanci czy uczniowie ćwiczą plastyczne umiejętności na fantomach i modelach. Oczywiście zwracaj uwagę na zakres szkolenia. Dobrze, by nie dotyczył on wyłącznie technik plastycznych, ale i obejmował tematykę dermatologiczną. Uwaga! Jeśli nie masz gotówki na takie kursy, to istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania z Urzędu Pracy. Po kursach kompletuj certyfikaty, dyplomy, którymi będziesz mógł się pochwalić w salonie. Choć w tej branży najlepiej sprawdzi się poczta pantoflowa bazująca na opiniach klientów, to mimo wszystko wszelkie świadectwa potwierdzające nieustanne rozwijanie się tatuażysty są po prostu dobrze widziane. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Wykonując ten zawód, pamiętaj o systematycznych badaniach medycznych dotyczących zakaźnych wirusowych chorób. To bardzo ważne dla bezpieczeństwa własnego i klientów.

Własne studio

Jak już się wyszkolisz, to przychodzi czas na podjęcie samodzielnej pracy w swoim salonie. I tu zaczynają się administracyjne i formalne schody, których pokonanie wymaga wytrwałości i drobiazgowości. Obowiązują tu wszelkie normy, zasady i przepisy sanitarno-epidemiologiczne (podobnie jak w salonach fryzjerskich i kosmetycznych). Bezpośredni nadzór nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, do którego należy zgłosić fakt rozpoczęcia działalności. Aby salon został zatwierdzony przez Sanepid i szybko uruchomiony, lepiej nie działać na własną rękę. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można uzyskać wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące powstającego studia tatuażu (podział przestrzeni na strefy, wyposażenie, ilość i lokalizacja zlewów, rodzaj mebli itp.). Zastosowanie się do wszystkich zaleceń sprawi, że gotowy salon zostanie niezwłocznie zaakceptowany. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że otwarcie zostanie przesunięte w czasie z powodu konieczności wprowadzenia zmian w projekcie i samym lokalu. Lepiej tego uniknąć, by nie narażać się na dodatkowe koszty.

W studiu tatuażu kluczowa jest higiena i stosowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Dbałość o czystość to podstawa. Narzędzia wielokrotnego użycia muszą być poddawane procesom sterylizacji. Można je oddawać specjalnym firmom do takiego odkażania, ale można też zainwestować w specjalne urządzenie (autoklaw).

Promocja biznesu

Jak już salon powstanie, tatuażysta będzie gotowy do pracy, to przychodzi czas na promocję biznesu. Podstawą jest aktywność w mediach społecznościowych. Warto udzielać się na rozmaitych grupach tematycznych i rozwijać sieć kontaktów w świecie wirtualnym i realnym. Pamiętaj o przyciągających uwagę zdjęciach. Na start dobrze zrobić profesjonalną sesję fotograficzną w studio tatuażu. Pokazuj swoje prace (oczywiście za zgodą klientów), by jak najwięcej osób mogło zobaczyć, co tworzysz.

Aby móc legalnie prowadzić działalność gospodarczą, trzeba zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić on-line lub w urzędzie miasta. Rejestracja jest bezpłatna. Jeśli marzysz o własnym studiu tatuażu, ale masz jakieś obawy, to na początek wyszkol się i zatrudnij u kogoś. Jak nabierzesz wprawy i odwagi, to wystartujesz z własnym biznesem lub stworzysz go wspólnie z profesjonalistą innej, pochodnej branży.

Koszty inwestycyjne:

Podstawowy remont i wyposażenie lokalu: 25 tys. zł

Profesjonalne szkolenia: 15 tys. zł

Sesja fotograficzna: 1,5 tys. zł

SUMA: 41,5 tys. zł

Robert Sarkowicz i Katarzyna Murias, studio Viking tattoo w Gliwicach

Działamy w tandemie, łącząc salon barberski ze studiem tatuażu. Tworzymy klimatyczne i profesjonalne miejsce dla określonej grupy klientów. Ja jestem barberem, a moja narzeczona tatuatorką. Pasjonujemy się tatuażami, działamy w środowisku pasjonatów tatuaży i długich bród, jeździmy na konwenty, cały czas się doszkalamy w swoich profesjach. O poszerzeniu działalności o studio tatuażu zdecydowaliśmy w czasie pandemii. Wtedy Kasia miała czas na doszkalanie się z rysunku na rozmaitych kursach on-line, ćwiczenie, rozwijanie swojego talentu artystycznego, dyskusje z innymi tatuatorami. Kasia już w 2014 roku zaczęła stawiać pierwsze kroki w kierunku tatuowania i zajęła się makijażem permanentnym. Od samego początku nie sprawiało jej to żadnego problemu, ponieważ świetnie rysuje i ma duszę prawdziwej artystki. Już wtedy gdzieś tam z tylu głowy pojawiała się myśl o studiu tatuażu. W końcu realizujemy nasze marzenia wspólnie, co daje nam ogromną satysfakcję i po prostu radość. Ja jestem zafascynowany mitologią Skandynawską z czasów średniowiecznych wikingów, i właśnie w takiej tematyce urządziłem salon. Czasem pracujemy wspólnie, wymieniamy się spostrzeżeniami na temat tatuaży, żywo dyskutujemy. Wspólna działalność z drugą połówką to bardzo odważny krok. Niektóre pary długo się nad tym zastanawiają i odwlekają w czasie taką decyzję. Ale u nas okazało się to strzałem w dziesiątkę. Podchodzimy do naszej pracy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Jak się za coś bierzemy, to chcemy, aby było to porządnie zrobione. Dlatego ciągle się szkolimy, zdobywamy wiedzę i zawodowe doświadczenie. Choć my chcemy być profesjonalistami, to zależy nam na tym, by w salonie była luźna, przyjazna atmosfera, by klienci po prostu do nas chętnie wracali.

