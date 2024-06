OVHcloud ogłasza nowe serwery Bare Metal Advance z procesorami AMD EPYC serii 4004

Signify redukuje emisję CO2 o 90 proc. Zero emisji do 2040 roku

Wykorzystanie najnowocześniejszych procesorów AMD EPYC 4004 Series na platformie AM5 pozwoli OVHcloud być pierwszym dostawcą łatwo dostępnych serwerów o tak zaawansowanej wydajności. Serwery Advance Bare Metal trzeciej generacji umożliwią rozwój firmom z różnych sektorów, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom oraz zaoferują niezrównaną wydajność w atrakcyjnej cenie, już od 84,99 euro miesięcznie.

Nowe serwery Bare Metal ADV-Gen3 łączą wysoką moc obliczeniową z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności cechującym OVHcloud. Wykorzystują one cenioną mikroarchitekturę AMD „Zen 4”, oferując do 16 rdzeni i 32 wątków dla wymagających zadań. Wariant ADV-5 wyposażony jest w procesory AMD EPYC™ 8224P z 24 rdzeniami i 48 wątkami. Serwery ADV-Gen3 będą dostępne w różnych konfiguracjach, od ADV-1 do ADV-5. Sprawdzą się w zastosowaniach takich jak hosting stron internetowych, rozwiązania SaaS lub PaaS, konteneryzacja, wirtualizacja, bazy danych, VDI czy przechowywanie i archiwizacja danych w przypadku ADV-STOR.

– Jesteśmy podekscytowani współpracą z OVHcloud nad serwerami dedykowanymi Bare Metal, opartymi na procesorach AMD EPYC. Wykorzystując tę samą potężną technologię, której ufają największe centra danych, procesory AMD EPYC z serii 4004 zostały zaprojektowane z myślą o przystępności cenowej, umożliwiając małym i średnim firmom osiąganie jeszcze większych sukcesów – powiedział John Morris, Corporate VP, Enterprise and HPC Business Group w AMD.

– Z ogromnym entuzjazmem ogłaszamy nasze pierwsze serwery dedykowane Bare Metal wyposażone w najnowsze procesory AMD EPYC, oferujące doskonałą wydajność architektury „Zen 4” w niezwykle atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności. Nie możemy się doczekać ekscytujących rozwiązań, jakie powstaną dzięki trzeciej generacji serwerów OVHcloud Advance – powiedział Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer, OVHcloud.

Nowe serwery Bare Metal ADV-Gen3 rozpoczynają się od podstawowej konfiguracji ADV-1 z 2x 960 GB SSD (NVMe), procesorem AMD EPYC 4244P (6 rdzeni / 12 wątków) oraz 32 GB pamięci DDR5. Konfiguracja ta może być zwiększona do 16 rdzeni / 32 wątków w modelu ADV-4, wyposażonym w procesor AMD EPYC 4584PX z 128 MB pamięci podręcznej L3 oraz 64 GB pamięci DDR5. ADV-5 oferuje procesor AMD EPYC 8224P (24 rdzenie / 48 wątków) oraz 96 GB pamięci DDR5. Wariant ADV-STOR jest wyposażony w procesor AMD EPYC™ 4344P (8 rdzeni / 16 wątków) i oferuje ogromną ilość wbudowanej pamięci masowej, zaczynając od 2x 22 TB (HDD), którą można skonfigurować do 8x 22 TB (HDD).

Nielimitowana gwarantowana przepustowość z prywatną siecią do 25 Gb/s

Nowe serwery ADV-Gen3 OVHcloud zaoferują wszystkie zalety serwerów dedykowanych w zakresie elastyczności, kontroli, wydajności i dostępności, a także gwarantowaną i nielimitowaną przepustowość publiczną od 1 Gb/s do 10 Gb/s oraz nielimitowaną przepustowość prywatną do 5 Gb/s. Dzięki tej ofercie OVHcloud zapewni firmom najlepsze możliwe wsparcie dla obciążeń, środowisk i technologii ad-hoc, jednocześnie gwarantując przewidywalne ceny.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć niezawodność, nowe serwery ADV-Gen3 korzystają z prywatnej sieci zaprojektowanej od podstaw z myślą o redundancji. Dzięki dwóm łączom o przepustowości 25 Gb/s (w porównaniu do 2x1 Gb/s lub 2x10 Gb/s w poprzednich serwerach Advance), sieć prywatna zapewni dostęp do krytycznych aplikacji i ich danych, co umożliwi nieprzerwaną kontynuację działalności biznesowej.

Ochrona danych i zrównoważony rozwój

Nowe serwery OVHcloud Bare Metal ADV-Gen3 korzystają również z doświadczenia OVHcloud w zakresie infrastruktury i ekologicznych centrów danych. Dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa i ochrony danych, potwierdzonym certyfikacją ISO 27001 oraz HDS w wybranych centrach danych, klienci otrzymują zaufaną chmurę. Centra danych OVHcloud wykorzystują unikalny model firmy z systemem chłodzenia cieczą, który przyczynia się do zrównoważonego rozwoju chmury, umożliwiając osiągnięcie najlepszych w swojej klasie wskaźników PUE/WUE (więcej danych można znaleźć na TEJ stronie.

Dostępność

Ceny serwerów Bare Metal OVHcloud ADV-Gen3 zaczynają się od 84,99 euro miesięcznie (ADV-1) i będą dostępne w ciągu najbliższych tygodni w centrach danych Gravelines i Roubaix we Francji, Limburgu w Niemczech i Vint Hill w Stanach Zjednoczonych. Globalnie serwery będą dostępne w nadchodzących miesiącach.

