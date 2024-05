The Sims 4. Nowy dodatek za darmo! Kwitnące wnętrza to hit!

Sercem nowych gam OVHcloud HCI, SDS i STOR jest mikroarchitektura Intel Emerald Rapids, zapewniająca większą moc obliczeniową i szybszą pamięć, a także poprawiająca bezpieczeństwo. Technologie takie jak Intel TDX wzmacniają izolację maszyn wirtualnych, oferując najprostszą drogę do lepszej zgodności z wymogami bezpieczeństwa i kontroli dla aplikacji starszego typu.

– Cieszymy się, że możemy dostarczyć wyższą przepustowość i lepszą efektywność dzięki procesorom Intel Xeon piątej generacji, oferując większą poufność na poziomie maszyn wirtualnych bez kompromisów w wydajności. Dzięki wbudowanym silnikom akceleratorów procesory Intel Xeon piątej generacji przyspieszają zadania związane z AI, szyfrowaniem, kompresją danych i przesyłaniem danych między węzłami – podsumowuje Jean-Laurent Philippe, CTO w Intel EMEA.

– Jesteśmy podekscytowani możliwością odświeżenia naszych najbardziej zaawansowanych rozwiązań dzięki najnowszym i najlepszym opcjom procesorów x86, które odpowiadają na różnorodne potrzeby naszych klientów, od rozwiązywania wyzwań związanych z infrastrukturami hiperkonwergentnymi po zaspokajanie rosnących potrzeb związanych z przechowywaniem danych, wszystko z korzyściami zaufanej chmury oferującej niezrównany stosunek wydajności do ceny – mówi Yaniv Fdida, Chief Product Technology Officer w OVHcloud.

Nowa linia HGR-HCI i HGR-SDS z procesorami Intel Xeon Gold piątej generacji

Linia HGR-HCI jest przeznaczona dla infrastruktur hiperkonwergentnych. Obejmuje piątą generację procesorów Intel Xeon Gold w konfiguracji dwuprocesorowej. Począwszy od Intel Xeon Gold 5515+ w konfiguracji 2x8 rdzeni (2x16 wątków) (HGR-HCI-i1), aż do Intel Xeon Gold 6554S w konfiguracji 2x36 rdzeni (2x72 wątków) (HGR-HCI-i4). Wyposażone w 256 GB podstawowej pamięci DDR5, wszystkie wersje HGR-HCI-i są dostarczane z opcją pamięci masowej SSD 2x960 GB, którą można dodatkowo dostosować przy zamówieniu, wybierając dodatkową pojemnością SSD do 3,84 TB.

Linia HGR-SDS jest skierowana do infrastruktur definiowanych programowo, takich jak platformy baz danych, przechowywanie obiektów i Big Data. Seria jest teraz wyposażona w procesory Intel Xeon Gold piątej generacji w konfiguracji dwuprocesorowej. Serwer Bare Metal HGR-SDS-1 jest napędzany procesorem Intel Xeon Gold 5515+ w konfiguracji 2x8 rdzeni (2x16 wątków), a HGR-SDS-2 zawiera procesor Intel Xeon Gold 6542Y w konfiguracji 2x24 rdzenie (2x48 wątków). Zarówno HGR-SDS-1, jak i HGR-SDS-2 są wyposażone w 256 GB pamięci DDR5 (można ją skonfigurować do 1,5 TB) i systemowy dysk SSD 2x960 GB z opcjami pamięci masowej SSD o pojemności 3,84 TB, 7,68 TB lub 15,36 TB.

Zaktualizowany został również wariant serwerów Bare Metal, HGR-STOR, przeznaczony do zastosowań takich jak archiwizacja, odzyskiwanie danych po awarii i bazy danych. OVHcloud HGR-STOR-1 jest teraz zasilany przez procesor Intel Xeon Gold 6554S w konfiguracji jednoprocesorowej. Posiada on 36 rdzeni i 72 wątki oraz 128 GB pamięci DDR5 (do 768 GB). HGR-STOR-1 jest wyposażony w 2x 960 GB pamięci masowej opartej na SSD i może pochwalić się dodatkową pamięcią masową do 36x22 TB SAS HDD, co daje łącznie aż 792 TB. Klienci mogą wybrać opcję pamięci podręcznej o pojemności do 2x 15 TB, aby jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność pamięci masowej.

Nielimitowana gwarantowana przepustowość do 25 Gb/s w sieci prywatnej

Nowe serwery OVHcloud HGR-HCI-i, HGR-SDS i HGR-STOR-1 korzystają ze wszystkich zalet serwerów dedykowanych, takich jak elastyczność, kontrola, wydajność i dostępność, a także gwarantowana i nieograniczona publiczna przepustowość od 1 Gb/s do 10 Gb/s oraz do 25 Gb/s nieograniczonej przepustowości prywatnej. Dzięki tej ofercie OVHcloud zapewnia firmom najlepsze wsparcie dla ich obciążeń, środowisk i technologii ad-hoc, jednocześnie gwarantując przewidywalne ceny.

Aby jeszcze bardziej usprawnić odporność, nowe serwery OVHcloud HGR-HCI-i, HGR-SDS i HGR-STOR-1 korzystają z prywatnej sieci zbudowanej od podstaw z myślą o redundancji. Dzięki dwóm łączom o przepustowości 25 Gb/s, prywatna sieć tych serwerów zapewnia dostęp do krytycznych aplikacji i ich danych, dzięki czemu operacje biznesowe mogą być kontynuowane bez zakłóceń.

Ochrona danych i zrównoważony rozwój

Nowe serwery OVHcloud HGR-HCI-i, HGR-SDS i HGR-STOR-1 Bare Metal korzystają również z know-how OVHcloud w zakresie infrastruktury, oferując zaufaną chmurę w przyjaznych dla środowiska centrach danych. Dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa i ochrony danych w postaci certyfikatu ISO 27001 i HDS, dane są odporne na przepisy eksterytorialne. Centra danych OVHcloud wykorzystują unikalny model przemysłowy firmy z systemem chłodzenia cieczą, który przyczynia się do zrównoważonego rozwoju chmury, umożliwiając osiągnięcie najlepszych w swojej klasie wskaźników PUE/WUE. Więcej danych na stronie

Dostępność

Serwery Bare Metal HGR-HCI-i1 (2x8c/16t), HGR-HCI-i2 (2x16c/32t), HGR-HCI-i3 (2x24c/48t) i HGR-HCI-i4 (2x36c/72t) są już dostępne do zamówienia.

Serwery Bare Metal HGR-SDS-1 (2x8x/16t) i HGR-SDS-2 (2x24c/48t) są dostępne już teraz.

Serwer Bare Metal HGR-STOR-1 będzie dostępny pod koniec maja 2024 r.

Nowe serwery HGR-HCI-i, HGR-SDS i HGR-STOR są dostępne w centrach danych zlokalizowanych w Kanadzie, Francji, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii, USA i regionie APAC.

