Philip Morris pierwszą firmą z branży tytoniowej w Programie Współdziałania Ministerstwa Finansów

Program Współdziałania ma na celu zacieśnienie współpracy między KAS a dużymi podatnikami. Od 2020 r. chęć uczestnictwa w Programie zgłosiło 20 firm, a do tej pory dołączyły do niego już 3 podmioty. 20 grudnia b.r. Minister Bartosz Zbaraszczuk, szef Krajowej Administracji Skarbowej, podpisał kolejne umowy, w ramach których do Programu dołącza m.in. Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.

– Cieszy mnie fakt, że kolejne firmy postawiły na wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność – mówi sekretarz stanu, mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk, Szef Krajowej Administracji Skarbowej – Udział w Programie Współdziałania świadczy nie tylko o chęci budowania dobrych relacji z administracją skarbową, ale przede wszystkim o świadomej odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych – dodaje Bartosz Zbaraszczuk.

– Mamy całkiem długą historię wyznaczania nowych trendów i kierunków rozwoju w branży tytoniowej. Dołączając do Programu Współdziałania, z dumą przecieramy kolejny szlak – mówi Michał Mierzejewski, Prezes Zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie – Jako pierwsi w branży powiedzieliśmy, że chcemy zgasić papierosy zastępując je lepszymi alternatywami. I jako pierwsi zapowiedzieliśmy też, że będziemy rozwijać technologie wziewnego podawania leków oraz rozwijać produkty, które w ogóle nie zawierają nikotyny. Realizujemy te cele poprzez strategiczne inwestycje w badania naukowe, współpracę z firmami farmaceutycznymi czy rozwój nowych technologii o potencjale mniejszej szkodliwości niż papierosy. Tylko na ten ostatni cel przeznaczyliśmy już globalnie ponad 40 miliardów złotych. To więcej, niż łączne nakłady poniesione przez wszystkie pozostałe firmy z branży tytoniowej. Nasze badania naukowe prowadzimy w oparciu o tę samą zasadę, co naszą politykę finansową – pełnej transparentności. Jesteśmy przekonani, że taka postawa powinna stać się standardem w dzisiejszym biznesie. Dlatego zachęcamy wszystkie firmy do członkostwa w Programie Współdziałania – dodaje Michał Mierzejewski.

Ministerstwo Finansów opisuje fundament Programu Współdziałania jako zestaw trzech wartości: zaufania, transparentności i wzajemnego zrozumienia. Inicjatywa resortu wspiera się na koncepcji oganizacji systemu podatkowego zaproponowanej przez OECD – tzw. Horizontal Monitoring Compliance, czyli monitoringu horyzontalnego.

W takim modelu ewentualne wątpliwości podatnika co do przepisów prawa są na bieżąco konsultowane z urzędem. Dzięki temu podatnicy będący członkami Programu Współdziałania mają pewność co do poprawnego stosowania przez nich prawa podatkowego i mogą liczyć na zindywidualizowaną obsługę. KAS dostosowuje formę oraz poziom nadzoru i monitoringu do wdrożonych przez daną firmę środków kontrolingu i wewnętrznych procesów, czyli tzw. Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Podobny model współpracy został z sukcesem wdrożony w kilkudziesięciu państwach, m.in. w Stanach Zjednoczonych.

– To dla nas bardzo ważny dzień, bo o członkostwo w Programie Współdziałania ubiegaliśmy się od 2 lat. Zawsze wychodziliśmy z założenia, że nie wystarczy robić czegoś dobrze. Trzeba to robić najlepiej, jak tylko się da. Zawieszać sobie poprzeczkę coraz wyżej i działać w oparciu o najwyższe dostępne standardy. Tylko w ten sposób firmy mogą zmieniać siebie i otoczenie gospodarcze na lepsze – mówi Wojciech Niewierko, Członek Zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie ds. Relacji Zewnętrznych – Kwestia rzetelnego płacenia podatków jest dla nas kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej, a nasze spółki rok do roku są liderem branży tytoniowej pod względem podatku CIT. W latach 2012-2021, czyli odkąd Ministerstwo Finansów publikuje dane dot. podatników, CIT wpłacony przez nasze spółki wyniósł blisko 75% całości podatku uiszczonego przez branżę, czyli blisko 1,6 mld zł – dodaje Wojciech Niewierko.

Obok Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o do Programu Współdziałania należą także firmy:

SIG sp. z o. o Basell Orlen Polyolefins sp. z o. oEgger Biskupiec sp. z o. oBUDIMEX S.A. (od 20.12.2022)POLOmarket Sp. z o.o. (od 20.12.2022)

Więcej informacji o programie współdziałania dostępnych jest na stronie internetowej.

