Pierwszy w Polsce serwis poświęcony wyłącznie chińskiej motoryzacji

Jak podkreśla Kamil Makula, prezes zarządu Superauto.pl Sp. z o.o, serwis ChinskieSamochody.pl jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów. – Za nami ponad 20 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej. Przez cały ten czas dostosowujemy naszą ofertę i jakość obsługi do potrzeb rynku. Widzimy, nie tylko wśród klientów Superauto.pl, rosnące zainteresowanie samochodami z Chin. Dlatego oddając w ich ręce nową platformę chcemy nie tylko przybliżyć im dynamicznie rozwijający się rynek samochodów z Państwa Środka, ale również ułatwić decyzję o zakupie takich aut – dodaje Makula.

Serwis ChinskieSamochody.pl oferuje szeroki zakres funkcji – od stale aktualizowanej bazy ofert sprzedaży chińskich samochodów, przez opinie użytkowników, aż po rzetelne informacje przygotowywane przez doświadczonych dziennikarzy motoryzacyjnych. W serwisie znajdziemy nie tylko newsy związane z najnowszymi trendami, technologiami i premierami, ale również testy i porównania chińskich samochodów z europejską konkurencją.-

Chińska motoryzacja to segment rynku, który w ostatnich latach rozwija się w dynamicznym tempie. Nowoczesny design, bardzo dobre wyposażenie i atrakcyjne ceny samochodów sprawiają, że Polacy coraz częściej zaczynają się interesować autami z Chin. Bardzo cieszę się z faktu, że jako pierwsi w Polsce dajemy kierowcom przestrzeń, w której mogą znaleźć opinie innych użytkowników, oferty oraz najważniejsze informacje na temat samochodów z Państwa Środka. Co ważniejsze, to wszystko jest dostępne w jednym miejscu, bez konieczności surfowania po Internecie – komentuje prezes zarządu Superauto.pl.

Serwis ChinskieSamochody.pl został stworzony z myślą o miłośnikach motoryzacji, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami, ale również o wszystkim klientach, którzy planują zakup nowego samochodu i rozważają wybór chińskiego producenta. Z oferty prezentowanej na ChinskieSamochody.pl mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.