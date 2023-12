Naszą nową miłością jest… kuchnia holenderska! Jedzenie właśnie z tego kraju zanotowało największy wzrost zainteresowania w Pyszne.pl w 2023 roku. To w dużej mierze zasługa kapsalona, czyli holenderskiej wariacji na temat szawarmy, w której mięso, frytki i warzywa zapieka się pod serową pierzynką w aluminiowej foremce. Co ciekawe, słowo „kapsalon” w języku niderlandzkim oznacza… „salon fryzjerski” i nawiązuje do pomysłodawcy tego przysmaku, który parał się fryzjerstwem. Razem smakuje lepiej. W 2023 roku prawie połowa (46%) użytkowników Pyszne.pl zazwyczaj zamawiała jedzenie ze swoją drugą połówką, 22% z dziećmi, 22% z przyjaciółmi, a 10% - ze współpracownikami. Jedzenie z Pyszne.pl towarzyszyło nam w codziennej rutynie. Co czwarty użytkownik serwisu najczęściej składał zamówienie do oglądania filmu lub na spotkanie z przyjaciółmi czy rodziną. 16% użytkowników zdarzało się odbierać jedzenie tuż po powrocie z pracy. Tylko 7% użytkowników najczęściej składało zamówienia „od święta”, na specjalne okazje. Kiedy już chcieliśmy uczcić ważny dzień (na przykład mecz Ligi Mistrzów lub Walentynki), naszym najczęstszym wyborem był cheeseburger. W 2022 roku przedświąteczny „młyn” dał nam się we znaki. W ferworze wigilijnych przygotowań czasu brakowało nam najwyraźniej nawet na gotowanie, bo właśnie sobota 17 grudnia (a więc ostatnia przed Świętami Bożego Narodzenia) była dniem, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy użytkownicy Pyszne.pl złożyli rekordową liczbę zamówień. Indywidualnym rekordzistą w liczbie zamówień jest pewien mieszkaniec Warszawy, który w mijającym roku złożył ich aż 859 – w tym 153 razy wybierał kebab na cienkim cieście. Z kolei największe, pojedyncze zamówienie opiewało na kwotę 3113 zł (wystarczająco na, na przykład, 125 porcji pierogów). W weekendy najchętniej zamówienia składali mieszkańcy Białegostoku. Poznaniacy to „nocne marki” (to właśnie w stolicy Wielkopolski zrealizowano najwięcej dostaw w wieczory), z kolei mieszkańcy Rzeszowa wyjątkowo lubią celebrować z Pyszne.pl początek dnia (zamówili najwięcej śniadań). Już 27% dań zamówionych w Pyszne.pl to potrawy wegetariańskie, a 9% - wegańskie. Najwięcej tych pierwszych zamówili mieszkańcy Wrocławia, a drugich – Bydgoszczy. Najpopularniejsze potrawy w Pyszne.pl w 2023 roku to: kebab, pizza i kotlet schabowy, a kuchnie: włoska, polska i amerykańska. Najwięcej zamówień składali mieszkańcy, kolejno: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Gdańska. Co ciekawe, w pierwszej piątce brakuje Łodzi, która jest czwartym najliczniejszym miastem w Polsce. Raport Food Trendów Pyszne.pl 2023/24 to ponad 40 stron danych, analiz i wniosków, w którym dostępnych jest o wiele więcej informacji, niż w powyższym materiale. Aby pobrać pełną wersję raportu wejdź na stronę Pyszne.pl.

Pieniądze to nie wszystko Tadeusz Białek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.