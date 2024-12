Polacy rzadko stawiają na native speakerów – to ewenement na skalę światową

Catering dietetyczny Nice To Fit You pracuje nad obiegiem zamkniętym opakowań

LiveXP, platforma służąca do nauki języków obcych online, zebrała i przeanalizowała preferencje uczniów z różnych krajów, dotyczące wyboru nauczyciela. Przeanalizowano, m.in., czy osoby korzystające z serwisu chętniej zapisują się na lekcje z native speakerami czy z rodakami. Okazało się, że Polacy zdecydowanie wolą naukę z osobami mówiącymi w ich rodzimym języku - wybierają ich aż trzykrotnie częściej niż native speakerów. Preferencje te dotyczą zarówno języka angielskiego, jak i innych języków obcych.

Co ciekawe, jesteśmy pod tym względem ewenementem. Hiszpanie 1,8 razy częściej decydują się uczyć angielskiego z native speakerem niż z innym Hiszpanem. W przypadku Francuzów jest to już 2,16 razy częściej, a Niemców – aż 2,22 razy częściej. Łącznie 54% użytkowników platformy na całym świecie preferuje lekcje właśnie z native’ami.

Rodzimy nauczyciel to dobry wybór, ale raczej na początek

Przedstawiciele LiveXP podkreślają, że wybór osoby mówiącej w naszym języku ojczystym może mieć sens, np. jeśli dopiero zaczynamy naukę. – Nauczyciele, którzy nie są native speakerami, często są lepiej wykwalifikowani i posiadają większą wiedzę na temat metod nauczania. Dzięki temu mogą osiągać lepsze wyniki z uczniami początkującymi i średniozaawansowanymi. Wynika to z ich znajomości języka ojczystego swoich uczniów, co umożliwia tłumaczenie materiału oraz stosowania porównań. To zdecydowania ułatwia proces nauki – zauważa Milena Wesoła, Polka i nauczycielka języka angielskiego w LiveXP.

Nauczyciele, dla których dany język nie jest ojczystym, często wyróżniają się uporządkowanym podejściem do procesu nauczania. Lepiej rozumieją wyzwania uczniów i potrafią precyzyjniej wyjaśniać zasady gramatyczne, pułapki idiomatyczne oraz problemy z wymową. Ich metody często bazują na tłumaczeniu gramatyki i stopniowym wprowadzaniu nowych informacji. Jest to zatem metoda dla osób potrzebujących jasno wyznaczonej ścieżki nauki.

– Na naukę z osobą mówiącą w języku ojczystym warto postawić wtedy, gdy naszym priorytetem są poprawna wymowa i praktyczne użycie języka. Dzięki temu unikniemy późniejszej konieczności korygowania wyuczonych błędów. Jest to szczególnie ważne w biznesowym języku angielskim, który różni się od tego, używanego na co dzień – dodaje Denise Anne Toepel, native speaker i nauczycielka języka angielskiego w LiveXP.

Jeśli zbudowaliśmy podstawy, warto wykroczyć poza ramy tradycyjnej edukacji

Zdaniem ekspertów językowych LiveXP, wybór nauczyciela powinien być przede wszystkim uzależniony od naszego poziomu językowego oraz celów, które chcemy osiągnąć. Kiedy porzucić rodzimego nauczyciela na rzecz native speakera?

– Nauka z native speakerem to lepszy wybór dla osób, które chcą wyjść poza podstawową znajomość gramatyki. Rodowici użytkownicy języka oferują intuicyjne zrozumienie akcentów, tonu i niuansów komunikacji. Zapewniają dostęp do wiedzy o zwyczajach, historii idiomów i normach społecznych. Pomagają pojąć różnice między dialektami oraz subtelności, takie jak eufemizmy, sarkazm czy ironia. Native speaker to nie tylko nauczyciel, ale też przewodnik kulturowy – komentuje Christian Alexander Richmond, native speaker i nauczyciel języka angielskiego w LiveXP.

Lekcje z native speakerem różnią się od klasycznej nauki, którą znamy ze szkoły - odzwierciedlają rzeczywistą płynność stosowania języka w praktyce. Native, zamiast podręczników, częściej stosuje metody immersyjne i koncentruje się na spontanicznej konwersacji oraz nauce w kontekście. Kładą też nacisk na język potoczny i ćwiczą rozmowy sytuacyjne.

Największe zainteresowanie wzbudzają hiszpańskojęzyczni native speakerzy

Jak pokazała analiza LiveXP, na wybór native speakera duży wpływ ma to, jakiego języka chcemy się nauczyć. W przypadku francuskiego preferencje są dość wyrównane – blisko połowa uczniów (48%), preferuje lekcje z rodowitym Francuzem. W przypadku języka hiszpańskiego zdecydowanie wolimy uczyć się od native speakerów. Ponad 70% uczniów wybiera nauczycieli, dla których hiszpański jest pierwszym językiem.

Najmniej popularni są zaś native speakerzy niemieckojęzyczni. Jedynie 33% uczniów na całym świecie decyduje się na naukę niemieckiego z osobami pochodzącymi z krajów niemieckojęzycznych.

Źródło: LiveXP