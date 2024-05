Poland Business Run 2024 - ruszyły zapisy

8 września odbędzie się 13. edycja największej charytatywnej sztafety biznesowej, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez biegowych. Prozdrowotnych zalet biegania nie trzeba wymieniać. Jednak PBR to coś więcej. To bieg, który „stawia na nogi” beneficjentów i dodaje motywacji do dbania o siebie pracownikom największych organizacji, korporacji i firm.

– W Poland Business Run wygrywa każdy z kilkudziesięciu tysięcy biegaczy! To bieg, którego motorem jest chęć pomagania przy jednoczesnym dbaniu o swoje zdrowie. Radość, integracja i realna pomoc to najważniejsze wartości naszej sztafety. Razem dajemy szansę osobom z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii na powrót do codziennego funkcjonowania. Wielu potrzebujących nie stać na kosztowne protezy, wózki czy kompleksową rehabilitację. Dzięki biegaczom i firmom zaangażowanym w nasz charytatywny bieg co roku możemy wesprzeć ponad 100 osób – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Pobiegniesz – pomożesz!

Poland Business Run od 12 lat pomaga firmom w aktywizacji, integracji i zaangażowaniu społecznym pracowników poprzez sport. Bieg jest okazją do wzmocnienia współpracy, zainicjowania rywalizacji, a przede wszystkim do lepszego poznania się i zbudowania ducha zespołu. Dla 85% uczestników motywacją jest wsparcie charytatywnego celu. Od początku powstania biegu udało się już pomóc ponad 1000 osób.

Do Fundacji Poland Business Run każdego roku dociera kilkaset historii pacjentów, którzy stają w obliczu choroby, amputacji czy mastektomii. Potrzebują protez, wózków, rehabilitacji i wsparcia psychologa, by normalnie żyć i pracować. Koszt protezy lub sprzętu ortopedycznego to wydatek rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, a sprzęt ten trzeba serwisować i wymieniać. Pacjenci często potrzebują też rozmowy z psychologiem, nauki chodu o protezie, dedykowanych ćwiczeń.

– Kobiety, które przeszły chorobę nowotworową i zabieg mastektomii, po zakończeniu leczenia wciąż mierzą się z bólem, ograniczoną ruchomością czy obrzękami. W takim wypadku kluczowa jest kompleksowa rehabilitacja – dodaje Agnieszka Pleti, organizatorka biegu.

W tym roku na wsparcie czeka m.in. 27-letni Tomasz z Krakowa, który w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił nogę. Obecnie porusza się na wózku. – Nie wyobrażam sobie, abym już nigdy nie mógł zatańczyć, np. na własnym weselu. Marzę o rozkręceniu swojej działalności, w której zajmowałbym się detailingiem samochodowym. Teraz nie mogę wykonywać tak prostych czynności jak mycie auta – mówi Tomasz.

W Poland Business Run nie ma ograniczeń – 8 września pobiec może każdy, w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki formule hybrydowej uczestnicy mają możliwość wziąć udział w zawodach na krakowskich Błoniach albo wybrać pakiet wirtualny i wystartować z aplikacją po wybranej trasie.

Dołącz do Poland Business Run 2024

Zapisy dla firmowych drużyn potrwają do 6 czerwca lub wyczerpania limitu miejsc (2200 sztafet, , czyli 11 tys. biegaczy w przypadku biegu stacjonarnego w Krakowie), natomiast aż do 6 września będzie można zapisać się do biegu z wirtualnym pakietem startowym. Więcej informacji na temat biegu oraz tego, jak zapisać swoją drużynę do rywalizacji, można znaleźć na stronie bieg.pbr.pl

EKG 2024 Robert Korzeniowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.