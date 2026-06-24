Polki dynamicznie rozwijają własne firmy, odpowiadając za 38% nowo zakładanych JDG (ponad 100 tys. rocznie) i aż 80% nowych firm usługowych.

Program TOP Women w e-biznesie, z ponad 700 zgłoszeniami na 200 miejsc, kompleksowo szkolił kobiety w e-commerce, płatnościach cyfrowych i AI.

Uczestniczki programu zdobyły praktyczne kompetencje w 8 modułach, od tworzenia stron po marketing i wykorzystanie AI, otwierając drogę do niezależności zawodowej.

Konkurs "Rozwiń swój e-biznes" nagrodził 3 innowacyjne projekty kwotą 16 000 zł, potwierdzając rosnący apetyt Polek na budowanie sukcesu w cyfrowym świecie.

Najchętniej wybierają branże takie jak handel, usługi, zdrowie, edukacja oraz działalność profesjonalna i doradcza. Szczególnie imponująco wygląda to w sektorze usług, gdzie kobiety zakładają aż 80% nowych firm. Ten trend doskonale widać również w internecie, gdzie biznesy online prowadzone przez Polki rozwijają się w błyskawicznym tempie.

Jak program TOP Women w e-biznesie wspiera przedsiębiorczość kobiet?

Idealnym przykładem wspierania tego potencjału jest program TOP Women w e-biznesie, którego szósta edycja właśnie się zakończyła. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania – na 200 dostępnych miejsc zgłosiło się ponad 700 kobiet z całej Polski, a także z Niemiec, Szkocji czy Hiszpanii. Uczestniczki, w wieku od 19 do 70 lat, reprezentowały bardzo zróżnicowany poziom – od pań, które dopiero planowały swój pierwszy krok w internecie, po właścicielki już działających firm.

Program, prowadzony w formie weekendowych sesji online, skupiał się na praktyce. Obejmował osiem modułów tematycznych, które kompleksowo przygotowywały do prowadzenia biznesu w sieci:

budowanie profesjonalnego wizerunku,

aspekty prawne i finansowe,

tworzenie stron na WordPressie,

wdrożenie sklepu e-commerce z płatnościami i logistyką,

sprzedaż na Allegro,

marketing w mediach społecznościowych,

praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w biznesie.

"Program TOP Women w e-biznesie pokazuje, że technologia i przedsiębiorczość mogą dziś realnie otwierać kobietom drogę do niezależności zawodowej i rozwoju własnych biznesów" – podkreśla Małgorzata Ciszecka, dyrektorka ds. kluczowych detalistów w Polsce w Visa.

Jak dodaje, uczestniczki zdobywały praktyczne kompetencje związane z e-commerce, płatnościami cyfrowymi i wykorzystaniem AI – czyli obszarami, które już dziś kształtują przyszłość handlu. Inicjatywę wspierają liderzy rynku, którzy rozumieją, jak ważne jest przełamywanie barier technologicznych.

"Jako Fundacja Polska Bezgotówkowa z dumą wspieramy inicjatywy, które dają przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom realne narzędzia do budowania nowoczesnych, opartych na płatnościach cyfrowych biznesów" – komentuje Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Z kolei Anna Jędryka, Marketing and Sales Activation Director w DHL eCommerce Polska, zaznacza: "W DHL eCommerce wierzymy, że dostęp do wiedzy, narzędzi i inspirującego środowiska ma kluczowe znaczenie w budowaniu własnego biznesu". O kluczowej roli bezpiecznych transakcji mówi Zuzanna Hotiuk, CFO Polskie ePłatności i Przelewy24 (Nexi Group): "Jesteśmy dumni, że jako lider płatności online mogliśmy wesprzeć ten projekt – bo łatwe i bezpieczne transakcje to podstawa sukcesu każdego e-biznesu".

Od pomysłu do sukcesu. Konkurs "Rozwiń swój e-biznes" wyłonił zwycięzców

Równolegle z programem edukacyjnym odbył się konkurs "Rozwiń swój e-biznes", którego celem było wsparcie najbardziej innowacyjnych projektów z potencjałem do szybkiego rozwoju. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła ośmiu finalistów, którzy zaprezentowali swoje pomysły na skalowanie biznesu.

Pula nagród w konkursie wyniosła 16 000 zł. Ostatecznie laur zwycięstwa i finansowe wsparcie na dalszy rozwój otrzymały trzy firmy: Compliance Layer, Dietolog.pl oraz Pomigam.pl. Ich sukces, podobnie jak rekordowa frekwencja w programie edukacyjnym, to najlepszy dowód na to, że Polki mają apetyt na biznes i z odwagą sięgają po nowoczesne narzędzia, by budować swoją pozycję w cyfrowym świecie.

Anna Rulkiewicz, prezes grupy LUX MED