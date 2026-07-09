Ten kebab podbija Polskę! To już nie cena ma największe znaczenie

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-07-09 6:58

Polacy coraz chętniej wybierają kraftowy kebab, a nowe trendy kulinarne w Polsce pokazują, że jakość staje się ważniejsza od ceny. Według danych serwisu Pyszne.pl, w 2026 roku liczba zamówień kebabów premium może wzrosnąć nawet o 43%. Uliczny klasyk przechodzi prawdziwą rewolucję.

Kebab z mięsem i warzywami na pierwszym planie. W tle uśmiechnięci ludzie. O kraftowym jedzeniu czytaj na SE Superbiz.
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Kebab
  • Kebab w Polsce przechodzi rewolucję: Polacy coraz częściej stawiają na jakość składników i autorskie sosy, a nie tylko na niską cenę.
  • Rynek kraftowego kebaba dynamicznie rośnie, z prognozowanym 43% wzrostem zamówień do 2026 roku, co czyni go wiodącym trendem kulinarnym.
  • Lawasz to absolutny lider zamówień (ok. 25%), a kebab stał się ulubionym daniem weekendowym, najchętniej zamawianym w piątki i niedziele wieczorem.
  • Odkryj kebabowe stolice Polski, takie jak Kołobrzeg, Luboń i Pszów, oraz poznaj rekordzistów, którzy zamawiają kebab nawet 266 razy rocznie.

Kebabowa rewolucja: Polacy wybierają jakość, a nie tylko niską cenę

Kebab przestał być tylko szybkim posiłkiem po imprezie. Dzisiaj to temat poważnych kulinarnych dyskusji, rankingów i recenzji. Coraz więcej osób świadomie szuka miejsc, gdzie liczy się jakość mięsa, świeżość warzyw i autorskie sosy, a nie tylko najniższa cena. To już nie jest anonimowe danie, a konkretny wybór, za którym stoi zaufanie do restauracji. Wpływ na to mają przede wszystkim twórcy internetowi, którzy podnieśli poprzeczkę i pokazali, jak powinien wyglądać i smakować naprawdę dobry kebab.

Ta zmiana jest doskonale widoczna w statystykach. Dane serwisu Pyszne.pl jasno pokazują, że kraftowy kebab staje się jednym z wiodących trendów kulinarnych w Polsce, a prognozy wskazują na 43% wzrostu zamówień w 2026 roku w porównaniu do roku poprzedniego. Wszystko wskazuje na to, że uliczny klasyk, podobnie jak wcześniej stało się to z burgerami czy pizzą, przechodzi kulinarną metamorfozę. Polacy chcą jeść lepiej i są gotowi za tę jakość zapłacić.

Co i kiedy zamawiamy najchętniej? Lawasz królem, weekendy czasem na kebaba

Internetowe trendy bezpośrednio przekładają się na to, co ląduje w naszych koszykach. Absolutnym liderem, drugi rok z rzędu, jest lawasz. Ten cienki, często wypiekany na miejscu placek, odpowiada za około jedną czwartą wszystkich zamówień kebaba na Pyszne.pl. Daleko za nim plasują się rollo, tortilla i wrap. To właśnie lawasz stał się wizytówką wielu lokali premium, a recenzenci zwracają uwagę nie tylko na smak, ale nawet na takie detale jak konsystencja ciasta czy wielkość charakterystycznych bąbli.

Kebab zyskał też status pełnoprawnego dania weekendowego. Najwięcej zamówień Polacy składają w niedzielę, piątek i sobotę, zazwyczaj w porze kolacji, między 18:00 a 20:00. Jeśli spojrzeć na cały rok, największy apetyt na to danie mamy w maju, marcu i lipcu. Popularność lawasza, który stał się wizytówką lokali stawiających na jakość, to kolejny dowód na to, że Polacy coraz świadomiej podchodzą do wyboru jedzenia, co wpisuje się w szersze trendy kulinarne w Polsce.

Kebabowe stolice Polski i rekordziści. Gdzie apetyt jest największy?

Okazuje się, że kebab towarzyszy nam nie tylko na co dzień, ale i podczas większych okazji. Rekordowe zamówienie w 2025 roku złożono w jednej z warszawskich restauracji – jego wartość wyniosła aż 1444 zł. W koszyku znalazło się 45 dań, w tym 20 dużych lawaszy i 15 frytokebabów. Są też tacy, dla których kebab to stały punkt w menu. Rekordzista z Zabrza w ciągu jednego roku zamówił to danie aż 266 razy, co daje średnią ponad pięciu zamówień tygodniowo.

A gdzie w Polsce apetyt na kebaba jest największy? Choć w liczbach bezwzględnych królują największe aglomeracje, to po przeliczeniu zamówień na liczbę mieszkańców wyłania się zupełnie inna mapa. Prawdziwymi kebabowymi stolicami Polski okazują się Kołobrzeg, Luboń i Pszów. Wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców na podium znalazły się Gorzów Wielkopolski, Rzeszów i Zielona Góra.

Jedno jest pewne – kebab w Polsce przeżywa drugą młodość. Z prostego dania fast food staje się kategorią kulinarną z własną tożsamością. Z okazji Dnia Kebaba, platforma Pyszne.pl przygotowała specjalne promocje. Od 7 do 20 lipca w wybranych restauracjach będzie można zamówić to danie z rabatami sięgającymi nawet 30%.

Polecany artykuł:

Biznes Lukasa Podolskiego w Polsce. Jego kebab tylko na Pyszne.pl
Kebab z Zenkiem Martyniukiem
QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Pytanie 1 z 20
Który z tych przysmaków był często spożywany prosto z krzaka, bez żadnych dodatków?
QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KEBAB
PYSZNE.PL