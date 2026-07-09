Efekt Haalanda" sprawił, że gumki do włosów Kknekki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, przekształciły małą norweską firmę w globalny hit.

Haaland, który od lat używa tych gumek ze względu na ich niezawodną jakość, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bon Dep, właściciela marki.

Jego autentyczne przywiązanie do produktu wywołało gwałtowny wzrost sprzedaży Kknekki na całym świecie, szczególnie w Chinach, gdzie produkty szybko się wyprzedają.

Limitowana kolekcja "Haaland Edition", z gumkami osobiście wybranymi przez piłkarza, potwierdziła ogromną siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.

Wystarczy, że norweski napastnik Erling Haaland wyjdzie na boisko, a fani i media natychmiast zwracają uwagę na jego fryzurę. Długie, blond włosy związane w ciasny kok to jego znak rozpoznawczy. Ale to, co trzyma je w ryzach, stało się czymś więcej niż tylko praktycznym dodatkiem. To marketingowy samograj, który niewielkiej norweskiej firmie otworzył drzwi do globalnej kariery.

Na czym polega niezwykły efekt Haalanda?

Zjawisko jest proste, ale jego skala robi wrażenie. Każdy publiczny występ Erlinga Haalanda, czy to w barwach reprezentacji Norwegii, czy klubu, to darmowa reklama dla gumek do włosów, których używa od dawna. Piłkarz starannie dobiera ich kolory do strojów – na mecz z Irakiem podczas Mistrzostw Świata założył czerwoną, a na spotkanie z Senegalem czarną, pasującą do wyjazdowego kompletu.

Ta dbałość o detale nie umknęła uwadze kibiców. Rosnąca popularność Erlinga Haalanda błyskawicznie przełożyła się na wyniki sprzedaży noszonych przez niego gumek, co media ochrzciły mianem „efektu Haalanda”. Kolejne partie produktów regularnie wyprzedają się na pniu, a prawdziwe szaleństwo na ich punkcie widać zwłaszcza na rynku chińskim, gdzie norweski piłkarz jest coraz większą gwiazdą. To dowód na to, że autentyczność i przywiązanie do produktu, nawet tak prozaicznego, potrafią zdziałać cuda w biznesie.

Marka Kknekki. Jak Haaland został jej udziałowcem?

Historia marki Kknekki jest równie ciekawa. Zaczęła się w 1987 roku w Korei Południowej. Przełom nastąpił w 2015 roku, kiedy norweska firma Bon Dep przejęła prawa do jej dystrybucji, a w 2024 roku sfinalizowała całkowite przejęcie marki. I tu na scenę wkracza sam piłkarz. W tym samym roku Erling Haaland został mniejszościowym udziałowcem firmy. To nie była przypadkowa decyzja.

Jak podkreśla Hedda Davidsen, dyrektor marketingu w Bon Dep, Haaland używał tych gumek, odkąd tylko zapuścił włosy. Nie jest to więc typowa, wymuszona współpraca reklamowa.

Haaland zawsze używał gumek Kknekki, odkąd zapuścił włosy. Dla niego liczy się przede wszystkim to, że sprawdzają się podczas każdego meczu i wytrzymują wszystko, co dzieje się na boisku – Hedda Davidsen, dyrektor marketingu firmy Bon Dep

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Co sprawia, że są tak wyjątkowe? Gumki do włosów marki Kknekki wykonane są z 60 splecionych ze sobą włókien poliestrowych z dodatkiem tworzywa z recyklingu, co czyni je niezwykle wytrzymałymi i delikatnymi dla włosów. To właśnie ta jakość miała przekonać sportowca, dla którego niezawodność akcesoriów podczas 90-minutowego meczu jest kluczowa.

Kolekcja Haaland Edition, czyli jak sprzedać gumkę do włosów na mundialu

Współpraca szybko przyniosła wymierne korzyści. Z okazji Mistrzostw Świata 2026 firma wypuściła limitowaną kolekcję Haaland Edition. Składała się z ośmiu modeli gumek osobiście wybranych przez piłkarza. Każda z nich była ozdobiona metalowym koralikiem z wygrawerowanym nazwiskiem gwiazdora, a kolory nawiązywały do barw reprezentacji Norwegii i klubów, w których grał.

Premierze towarzyszyła największa kampania outdoorowa w historii marki. Ulice Oslo zalały billboardy, a w specjalnych strefach rozdawano darmowe egzemplarze. Sukces kolekcji Haaland Edition udowodnił, że popularność marki Kknekki eksplodowała, a fani są w stanie kupić od swojego idola dosłownie wszystko – nawet gumkę do włosów. To pokazuje, jak potężnym narzędziem jest dziś osobista marka sportowca i jak wielki kapitał biznesowy drzemie w autentycznym przywiązaniu do produktu.

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