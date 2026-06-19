Do Polski weszła woda premium URSU9, której współwłaścicielem jest Cristiano Ronaldo, wpisując się w trend produktów funkcjonalnych.

Woda URSU9 wyróżnia się wysokim pH wynoszącym 9 i pochodzi ze źródła w górzystym regionie Ávila w Hiszpanii.

Cena za 1,5-litrową butelkę URSU9 wynosi około 7-8 zł, co jest znacznie więcej niż standardowe wody mineralne, ale typowo dla wód alkalicznych.

Dystrybutor planuje budować świadomość marki URSU9 w Polsce, celując w konsumentów szukających czegoś więcej niż zwykłej wody.

Ile kosztuje woda Cristiano Ronaldo w Polsce?

Na sklepowe półki w Polsce trafiła woda sygnowana nazwiskiem jednego z najsłynniejszych piłkarzy świata. Chodzi o produkt URSU9, którego współwłaścicielem jest Cristiano Ronaldo. To woda z kategorii premium, pochodząca ze źródła w hiszpańskiej miejscowości El Oso. Jej pojawienie się w naszym kraju to odpowiedź na rosnące zainteresowanie produktami funkcjonalnymi. Ma to jednak swoją cenę. W polskich sklepach za 1,5-litrową butelkę wody Cristiano Ronaldo, czyli URSU9, trzeba zapłacić aż 7-8 zł. To spora różnica, biorąc pod uwagę, że ceny większości popularnych wód mineralnych wahają się w przedziale 2-3 zł, a najtańsze marki własne sieci handlowych często kosztują poniżej 2 zł. Cena URSU9 nie odbiega jednak znacząco od innych wód alkalicznych dostępnych na rynku.

Cristiano Ronaldo skończył 40 lat!

Czym woda alkaliczna URSU9 różni się od zwykłej wody?Główną cechą, która ma wyróżniać URSU9 na tle konkurencji, jest jej odczyn. Zwykła woda mineralna ma neutralne pH, wynoszące około 7. Woda od Cristiano Ronaldo ma odczyn zasadowy (alkaliczny) z pH na poziomie 9. To właśnie ten parametr jest kluczowy w komunikacji marketingowej marki. Woda alkaliczna URSU9 wpisuje się w rosnący trend poszukiwania przez konsumentów produktów funkcjonalnych i unikatowych. Polski dystrybutor, firma Nickal, ma jasno określoną strategię na najbliższe miesiące. Jak tłumaczy Tomasz Karolczak, Head of Category w firmie Nickal, produkt jest skierowany do konkretnej grupy odbiorców.

– Na rynek wkracza URSU9, woda Cristiano Ronaldo. Produkt ten kierujemy do konsumentów, którzy szukają czegoś więcej niż standardowej wody na półce. Najbliższy rok poświęcimy na budowanie dystrybucji, świadomości i rozpoznawalności URSU9 w Polsce – mówi cytowany przez Portal Spożywczy Tomasz Karolczak.

3