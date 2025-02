Ile zarabia Cristiano Ronaldo? Latami pracował na boisku na swoją fortunę

Według portalu Celebrity Net Worth, majątek Cristiano Ronaldo szacowany jest na 800 mln dolarów, więc tym samym jest najbogatszym sportowcem w historii. Z kolei "Forbes" w 2024 roku szacował jego majtek na ok. 923 mln dolarów, dając mu tytuł najlepiej zarabiającego sportowca na świecie. Obecnie Cristiano Ronaldo jest piłkarzem arabskiego Al-Nassr, w którym 2,5-letni kontrakt gwarantuje mu 500 mln euro zarobków.

Zarobki Ronaldo dynamicznie rosły wraz z rozwojem kariery. Gdy dołączył ze swojego macierzystego Sportingu Lisbona do Manchester United mógł liczyć na kontrakt wysokości 45 tys. dolarów tygodniowo (w międzyczasie dostawał podwyżki przy przedłużaniu kontraktu). Po dołączeniu do Realu Madryt (do którego trafił już jako zawodnik ze złotą piłką i wygraną Ligą Mistrzów) dostał kontrakt gwarantujący mu tygodniowo 190 tys. dolarów, czyli 26 mln dolarów rocznie!

W 2024 roku "CR7" dostał ofertę nie do odrzucenia z Al-Nassr w Arabii Saudyjskiej, otrzymując absolutnie rekordową ofertę zarobków wysokości 26 mln dolarów.

Niewątpliwie liczne sukcesy, takie jak złoty medal Mistrzostw Europy w 2016 roku, liczne mistrzostwa kraju z klubami, w których grał, pięć zwycięstw w Lidze Mistrzów i pięć złotych piłek pozwoliły być Cristiano Ronaldo najlepiej opłacanym sportowcem w historii.

Cristiano Ronaldo to nie tylko piłka nożna. Od lat buduje swoje biznesy

Ale za sukcesami sportowymi szła również budowa marki, co pozwoliło mu podpisać m.in. warty miliard dolarów kontrakt z marką Nike. Piłkarz rozwija też swoje biznesy, w spółce CR7. W jej skład wchodzi m.in. marka modowa CR7 Fashion uruchomiona w 2013 roku, a nawet własny hotel Pestana CR7 Lifestyle w Funchal na Maderze, które obecnie może mieć już miano sieci (kolejne dwa znajdują się w Lizbonie i w Madrycie). Ronaldo ma też sieć siłowni CR7 Fitness.

Sportowiec współpracuje też z firmą zajmującą się kryptowalutami Binance, czy ma udziały portugalskiego producenta porcelany Vista Alegre Atlantis, inwestował też w grupę medialną Medialivre. Ponadto cały czas monetyzuje swój wizerunek poprzez występowanie w reklamach. Według raportu Portugalskiego Instytutu Administracji i Marketingu (IPAM) wizerunek sportowca wyceniany jest na 850 mln dolarów.

Ronaldo założył także kanał na YouTube i dzierży na popularnym serwisie nietypowy rekord. Najszybciej zdobył milion subskrypcji czego dokonał w iście piłkarskim czasie, 90 minut od założenia konta.

W takie luksusy opływa Cristiano Ronaldo

Na majątek Cristiano Ronaldo oprócz milionowych kontraktów składają się także liczne nieruchomości i luksusowe auta. Piłkarz w 2024 roku miał kupić rezydencję na wyspie Jumeirah Bay Island w Dubaju, potocznie nazywaną "Wyspą Miliarderów". Cena nie jest znana, wiadomo jednak, że dziesięć megarezydencji na wyspie zostało sprzedanych przez dewelopera za łącznie 545 mln dolarów, każdą z nich wycenia się na 27 mln dolarów.

"CR7" ma również liczne luksusowe samochody, takie jak Lamborghini Aventador, McLaren Senna, Rolls-Royce Cullinam, Bugatti Chiron, Ferrari 599 GTO, czy Rolls-Royce Dawn. Jakby tego było mało, swego czasu podarował swojej matce na urodziny nowe Porsche Cayenne!

