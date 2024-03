Polska fabryka to prestiż i możliwości rozwoju zawodowego

To oni zbudują fabrykę Izery w Polsce! Zakończono wielki przetarg

Współczesne zakłady produkcyjne przez lata bardzo się zmieniły. Dziś dużą część pracy wykonują maszyny, jednak istotną rolą pełni tu czynnik ludzki. Nowoczesne technologie produkcji przyspieszają wiele procesów, a ich doskonalenie wpływa na bezpieczeństwo i jakość produktów. Dziś pracując w polskiej fabryce, można nie tylko dobrze zarobić, ale też skorzystać z ciekawych możliwości rozwoju zawodowego.

Nowoczesne technologie

Współczesne zakłady produkcyjne w naszym kraju w niczym nie ustępują zagranicznym sąsiadom, a w wielu przypadkach są pionierami. Pracownicy polskich fabryk nie mają się czego wstydzić, bo w wielu przypadkach korzystają z zaawansowanych technologii produkcyjnych. Rozwój cyfryzacji objął także zakłady produkcyjne, w których wykorzystywane są inteligentne rozwiązania. Coraz większy nacisk kładzie się też na ochronę środowiska i ograniczenie zużycia zasobów naturalnych do minimum. Przy produkcji zawsze powstają jakieś odpady – są więc segregowane i we właściwy sposób utylizowane. Co ciekawe, znajdująca się warszawskim Targówku Fabryka Pampers jest zakładem o zerowej emisji gazów cieplarnianych! Ponadto znajduje się tu tzw. linia integracyjna umożliwiająca testowanie najnowszych technologii. Zespoły inżynierów wdrażają inteligentne systemy kontroli wizyjnej czy zautomatyzowane zarządzanie ryzykiem. Z wiedzy i doświadczenia jednej fabryki korzystają później pracownicy wszystkich linii na świecie.

Ambitne ścieżki kariery

Praca w fabryce wygląda dziś zupełnie inaczej niż np. 20 lat temu. Pracodawcy przykładają większą wagę do bezpieczeństwa pracowników, komfortu pracy oraz stwarzają ciągłe możliwości rozwoju. Przykładowo w zakładzie na Targówku pracownicy mogą realizować się zawodowo i wspinać się po szczeblach kariery – tak rodzą się talenty. Fabryka P&G w Warszawie koncentruje się na tworzeniu wysoko wyspecjalizowanej kadry. Na stanowiska menedżerskie rekrutowane są osoby w ramach programu letnik praktyk lub staży. Młodzi liderzy już od pierwszych dni w pracy stają się odpowiedzialni za konkretny obszar i realizację ambitnych projektów. Dodatkowo w zakładzie ponad 40 proc. kadry menedżerskiej stanowią kobiety. To pokazuje, że polscy pracodawcy zwracają uwagę na równość, inkluzyjne środowisko pracy i dobrostan pracowników. Pracownicy zakładów produkcyjnych mają do dyspozycji programy profilaktyki zdrowotnej, w tym badania czy konsultacje ze specjalistami.

Bezpieczeństwo

Osoby pracujące w polskich fabrykach mogą czuć się bezpiecznie. Duży nacisk kładzie się na Bezpieczeństwo Higieny Pracy (BHP), systemy zabezpieczeń, systemy wizyjne. Bezpieczny jest też produkt wypuszczany do sprzedaży, ponieważ przechodzi kontrole jakości. Jest to szczególnie ważne przy produkcji pieluszek, które muszą spełniać określone parametry i być wykonane z materiałów przyjaznych delikatnej skórze niemowląt.

Fabryka na Targówku to jedno z kluczowych centrów produkcyjnych dla Procter & Gamble. Zakład produkuje głównie pieluszki, w tym zapinane na rzepy, pielucho majtki, specjalne pieluszki dla dzieci starszych na noc, a nawet pieluchomajtki przeznaczone do pływania.