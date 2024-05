Jak powstało zestawienie Preply i skąd tak wysoka pozycja Polski?

Ranking został stworzony przez amerykańskich specjalistów Preply na podstawie danych pochodzących m.in. z US News World Report, czyli lidera światowych rankingów. Pod uwagę brano takie czynniki jak koszty utrzymania, rynek pracy, poziom bezpieczeństwa, system edukacji i jakość publicznej opieki zdrowotnej.

Lista jest skierowana do osób z całego świata, które poszukują najlepszego miejsca do życia. Pod tym względem Polska wypada naprawdę dobrze. Nasi specjaliści docenili przede wszystkim niskie koszty utrzymania, wiele możliwości spędzania czasu wolnego, a także dynamicznie rozwijający się sektor IT, który przyciąga pracowników z zagranicy.

Dlaczego więc Polacy nadal chcą wyjeżdżać z kraju?

Rzeczywiście, według raportu „Migracje zarobkowe Polaków 2023” autorstwa Gi Group taką przeprowadzkę rozważa niemal 17% Polaków. Spada też liczba osób, które za wszelką cenę chcą pozostać w kraju. We wrześniu 2021 roku twierdziło tak 81% ankietowanych, rok później było to 68%. Dziś tylko 60% Polaków nie myśli o opuszczeniu kraju.

Pamiętajmy, że to, co doceniają osoby z zagranicy, dla Polaków ma znaczenie drugorzędne. Zdrowa żywność, ładne krajobrazy czy atrakcje turystyczne to za mało. Warto się przyjrzeć ocenie punktowej przyznanej Polsce w tym rankingu. Systemy opieki zdrowotnej oraz edukacji publicznej otrzymały niewiele punktów. Blado wypadł też rynek pracy. Polacy to jeden z najbardziej zapracowanych narodów. Według statystyk pracuje się tu dużo i ciężko, ale pensje nie zawsze to wynagradzają.

Gdzie najczęściej przenoszą się Polacy i co biorą pod uwagę?

Częstymi kierunkami emigracji są Niemcy, Holandia i Wielka Brytania. Coraz popularniejsze stają się też kraje skandynawskie, Austria i Dania. Oczywiście, najbardziej przekonują Polaków zarobki. Minimalna stawka godzinowa brutto w Niemczech to około 12 euro, czyli ponad 50 złotych. Zdarza się też, że pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania. Polacy to pożądani pracownicy, bo uchodzą za sumiennych i obowiązkowych.

Czy pokrywa się to z rankingiem Preply?

W dużej mierze tak. Popularna wśród Polaków Holandia jest w naszym zestawieniu zaraz za podium. Otwarty rynek pracy i zorganizowany system edukacji publicznej to ważne czynniki. Holendrzy są też w czołówce najmniej zapracowanych narodów Europy. W Polsce tygodniowo pracuje się średnio o 7 godzin dłużej niż w Holandii.

Niemcy przyciągają z kolei świetną lokalizacją, choć kwestie silnej gospodarki również nie są bez znaczenia. I rzeczywiście, w naszym rankingu Niemcy zajęły szóste miejsce, z ogólnym poziomem życia ocenionym na 86 na 100 możliwych punktów. Wysoko (na dziewiątym miejscu) wypada też Wielka Brytania, w której mieszka około 700 tysięcy osób mających polskie obywatelstwo. Tutaj olbrzymim plusem jest język angielski, który większość Polaków zna na co najmniej podstawowym poziomie.

Które kraje są najatrakcyjniejsze dla singli, a które dla rodzin z dziećmi?

Single zazwyczaj patrzą na wysokość zarobków i ogólną kondycję rynku pracy. Pod tym względem najlepiej oceniliśmy Szwecję, Kanadę, Holandię, Australię, Niemcy, Wielką Brytanię, Japonię i Malezję. Inne potrzeby mają już tak zwani cyfrowi nomadzi, czyli osoby pracujące zdalnie, często dla międzynarodowych firm. Dla nich sytuacja na rynku pracy nie jest istotna, więc kierują się przyjaznym klimatem czy kulturą. Oni chętnie wybierają ciepłe miejsca – Meksyk, USA, Tajlandię i Hiszpanię.

W rankingach analizujących otwartość rynku na prowadzenie biznesu dobrze wypadają Szwajcaria, Luksemburg, Finlandia, Szwecja i Norwegia. Najbardziej przyjaznymi miejscami dla rodzin z dziećmi są natomiast Szwecja, Dania, Kanada i Australia. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te kraje prezentują się kiepsko, jeśli chodzi o ceny.

Gdzie jest zatem najtaniej?

Najniższe ceny mają Tajlandia, Malezja i Turcja, a z państw europejskich – Portugalia i Chorwacja. Należy się jednak liczyć z innymi minusami, np. niedomagającym systemem opieki zdrowotnej czy niskim poziomem bezpieczeństwa. Nie ma miejsc idealnych.

O czym najczęściej zapominają osoby planujące przeprowadzkę za granicę?

Wiele osób skupia się wyłącznie na kwestiach ekonomicznych, zapominając o takim „szczególe” jak kultura, która w Azji czy Ameryce Południowej znacząco różni się od tej europejskiej. Zdarza się też, że zbyt małą wagę przykładają do nauki lokalnego języka. Nie wszędzie z łatwością dogadamy się po angielsku. Zlekceważenie tych dwóch czynników to przepis na niemal gwarantowany szok kulturowy.

Przeprowadzając się na inny kontynent, nie można też zapominać o kwestii legalności pobytu oraz pracy. Wiele państw oferuje obcokrajowcom specjalne wizy. Polacy mogą się ubiegać o taki dokument na przykład w Meksyku, Ekwadorze czy na Bermudach.

Czy jakieś europejskie narody opuszczają swój kraj równie często co Polacy? Tak. W europejskiej czołówce są między innymi obywatele Albanii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Rumunii, a także Portugalii.

