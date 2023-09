Pensje na emigracji. Ile Polacy zarabiają za granicą?

Praca Polaków na emigracji

Narodowy Bank Polski opublikował raport "Polacy pracujący za granicą w 2022 r.". Autorzy raportu zwracają uwagę, że "polska emigracja zagraniczna ma w większość charakter i cechy migracji osiedleńczej. Ponad połowa migrantów przebywa zagraniczną nieprzerwanie od 2015 roku lub dłużej. Jedynie w przypadku Holandii widoczne jest znaczące zasilenie nowymi emigrantami w ostatnich latach" – podaje money.pl

Nowi emigranci to głównie osoby młode. NBP zauważa także, że pozycja Polaków na zagranicznych rynkach pracy uległa stabilizacji. Podobnie jak w latach poprzednich, Polacy przede wszystkim pracują jako robotnicy i rzemieślnicy wykwalifikowani. Najwięcej polskich specjalistów pracuje w Wielkiej Brytanii.

Zarobki Polaków na emigracji

W ubiegłym roku u średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii było ponad dwukrotnie wyższe niż w Polsce. Największe różnice zaobserwowano w budownictwie, transporcie, hotelarstwie i gastronomii, a najmniejsze w rolnictwie. Według raportu NBP w Niemczech główne sektory gospodarki, w których pracowali Polacy w to przemysł, rolnictwo, handel, budownictwo i hotelarstwo. W Wielkiej Brytanii głównymi sektorami, gdzie zatrudnia się Polaków, są: przemysł oraz hotelarstwo i gastronomia. W Holandii prawie 50 proc. przebadanych osób pracuje w rolnictwie i przemyśle.

Opierając się na danych za rok 2022, w Niemczech polski imigrant zarabia minimalnie 2026 euro brutto miesięcznie, w Holandii 1815, a w Wielkiej Brytanii — równowartość 1889 euro. Co trzeci Polak zarabia od 2000 do 2500 funtów brutto, a 7 proc.– ponad 3000. W Niemczech i Holandii zarobki są w przedziałach 2600, a 3000 euro oraz 2200-2600 euro. Aż 20 proc. ankietowanych może liczyć na wynagrodzenie w wysokości co najmniej 4000 euro.

