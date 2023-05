Niemcy zachęcają Polaków do emigracji. Opłacają czynsz, bilety komunikacyjne i rower

800 plus i rekordowe zwroty podatku uratują budżety domowe? "Konsumpcja odbije"

Liczba mieszkańców Niemiec przekroczyła w tym roku 84 miliony. jak podkreślają władze, przyczyniły się do tego m.in. imigranci z tzw. krajów trzecich. Z danych statystycznych wynika, że w 2022 roku na terenie Niemiec mieszkało 781 tys. obywateli Rzeczypospolitej.

"W landach położonych wzdłuż polskiej granicy udział obywateli Polski jest zaskakująco niski, o czym świadczyć może np. liczba 15 720 Polaków w całej Meklemburgii - Pomorzu Wschodnim w 2021 roku. W Brandenburgii mieszka ich nieco ponad 20 000. Tradycyjnie najwięcej Polaków mieszka w Niemczech w Zagłębiu Ruhry i Berlinie. W samym landzie Nadrenia Północna-Westfalia mieszkało w 2021 roku ponad 220 000 Polaków" - informuje portal next.gazeta.pl.

Granica polsko-niemiecka ma długość 460 kilometrów i wzdłuż niej położonych jest po stronie niemieckiej sześć powiatów. Frankfurt nad Odrą, Guben oraz Goerlitz funkcjonują jako miasta polsko-niemieckie we współpracy ze Słubicami, Gubinem i Zgorzelcem.

Okazuje się, że władze niemieckich miast postanowiły zachęcić Polaków do odwiedzin i potencjalnej zmiany miejsca zamieszkania. "W regionach przygranicznych Polacy mogą korzystać z różnych programów dla nowych mieszkańców. Nie są to jednak programy skierowane wyłącznie do Polaków. Powiat Goerlitz oferuje zainteresowanym przeprowadzką "pakiet powitalny". Powiat płaci przez dwa pierwsze miesiące czynsz za mieszkanie, trzymiesięczny bilet na transport publiczny, oferuje dopłatę na wynajem roweru, opłaca dwie pierwsze noce w miejscowym hostelu oraz pokrywa koszty energii na pierwszy miesiąc. Wielu Polaków nie wie jednak nic o takich ofertach i korzysta z profesjonalnych usług" - informuje portal next.gazeta.pl.

Inne miasta oferują również atrakcyjne oferty najmu oraz rozszerzają ofertę coworkingową. Jak przytacza portal next.gazeta.pl miasto Forst starające się nie tylko o polskich mieszkańców ale i polskich inwestorów i firmy, tłumacząc regionalne oferty gospodarcze na język polski i umożliwiając rozmowy z przedstawicielami miejscowej administracji w języku polskim.

