Rekordzista zorganizował 6619 wydarzeń online w ciągu roku

Webinary odnoszą kolejne sukcesy - średnio 650 uczestników w roku

Wideokonferencje umożliwiają nam dzisiaj komunikację z każdego miejsca na świecie. Pozwalają na poszerzanie zakresu kompetencji oraz promowanie marek, w tym również osobistych. Ich niesłabnąca renoma przełożyła się na wiele spotkań online odbytych w 2023 roku. W trakcie ostatnich 12 miesięcy użytkownik ClickMeeting zorganizował średnio 47 wydarzeń, w ramach których gromadził przeciętnie niemal 14 uczestników, czyli 650 osób w skali roku. Spotkanie online trwało średnio 106 minut, a odbiorcy uczestniczyli w nich aktywnie przez 68 proc. czasu. Uśredniona sesja użytkownika wynosiła 71 minut.

Co ciekawe, najwięcej wydarzeń organizowano w czwartek, a na kolejnych pozycjach uplasowały się wtorek oraz środa. Z kolei najchętniej wybieraną godziną na przeprowadzenie webinaru na polskim ClickMeeting była 16:00. Platforma oferuje swoim użytkownikom szereg funkcji, a najczęściej wykorzystywaną z nich okazała się prezentacja - używana była ona nawet w 54,4 proc. przypadków. Drugie miejsce zajęła opcja dzielenia się ekranem - 17,7 proc., a kolejne interaktywna tablica - 8,1 proc.

Zmiany w organizacji wydarzeń - rosnąca profesjonalizacja

Jak wynika z raportu „State of online events”, tzw. power userzy odpowiadali za 26 proc. wydarzeń zorganizowanych na platformie ClickMeeting w 2023 roku. Przykładem takiego użytkownika może być psycholog oferujący spotkania online z pacjentami. Podstawą jego działań są prowadzone terapie, ale równolegle tworzy on szkolenia dla innych oraz webinary promocyjne. Takie połączenie pozwala mu dotrzeć zarówno do osób zainteresowanych leczeniem, jak i do tych, chcących podnieść swoje kwalifikacje. Coraz większa liczba takich użytkowników świadczy o rosnącej profesjonalizacji w branży webinarów i spotkań online. Średnio power user zorganizował na platformie ClickMeeting nawet 85 wydarzeń rocznie, czyli o 81 proc. więcej niż statystyczny użytkownik. Zgromadziły średnio 933 uczestników w skali roku. Sesja trwała średnio 72 minuty, a przeciętnie wydarzenie organizowane przez power usera trwało 112 minut.

- Webinary to ważne narzędzia wykorzystywane przez ekspertów zarówno w celu dzielenia się wiedzą, jak i promowania marki, w tym tej osobistej. Odrębną kategorią wydarzeń pozostają rzecz jasna spotkania on-line, które ułatwiają nam współpracę i zapewniają kontakt niezależnie od miejsca, w którym znajdują się ich uczestnicy. Eksperci korzystają z różnych formatów wydarzeń i narzędzi, aby osiągać jak największe zyski. Taki power user może więc przede wszystkim skupiać się na tworzeniu szkoleń online, ale równocześnie organizuje również webinary marketingowe, spotkania swojego zespołu, prezentacje sprzedażowe i konsultacje z klientami. Do kategorii takich power userów zaliczyliśmy aż jedną czwartą bazy użytkowników naszej platformy. Dlatego też w tej edycji chcielibyśmy poświęcić im więcej uwagi. Nie brakuje oczywiście rozbudowanych statystyk dotyczących poszczególnych branż i ich liderów. Kim są, co ich wyróżnia i co zmieniło się w ciągu ostatniego roku w branży? Właśnie temu przyjrzeliśmy się w naszym raporcie. - komentuje Dominika Paciorkowska Dyrektor Zarządzająca i Członek Zarządu ClickMeeting

Rekordzista z branży edukacyjnej. Eksperci monetyzują swoją wiedzę Tegoroczne dane z raportu „State of online events” pokazują, że rekordzistą pod względem liczby wydarzeń i uczestników był lider branży edukacyjnej. Szkoła języków orientalnych w 2023 roku zorganizowała 6619 wydarzeń, co daje rekordową liczbę 130 wydarzeń tygodniowo. To o 13 983 proc. więcej niż przeciętny użytkownik platformy. Przekłada się to również na olbrzymią łączną liczbę uczestników – było ich 23 831.

