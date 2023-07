500 plus do renty rodzinnej. ZUS przypomina o ważnym dodatku

Awaria w Orange! Polacy odcięci od internetu

Jak wynika z informacji Downdetector, w dniu 11 lipca 2023 roku doszło do licznych zgłoszeń dotyczących braku internetu. Zgłoszenia dotyczyły Warszawy, Lublina, Krakowa, Bydgoszczy, Gdyni, Szczecina, Łodzi, Wrocławia, czy Poznania i okolic. Do awarii prawdopodobnie doszło w nocy, gdy przez Polskę przechodziły burze.

Jak wynika z komunikatu w aplikacji Orange, w Wesołej (dzielnica Warszawy) doszło do awarii, której skutkiem jest problem z dostępem do internetu. Przewidywany termin naprawy awarii to 12 lipca 2023 roku do godziny 4:00 (nad ranem). Sieć Orange przeprasza za niedogodności.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.