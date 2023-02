Renata Bem objęła stanowisko Dyrektora Generalnego UNICEF Polska

Firmy płacą nawet 500 zł za kandydata do pracy. Branża IT w Polsce w kryzysie?

Renata Bem nową Dyrektor Generalną UNICEF Polska

"Objęcie tej funkcji to ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie wobec organizacji, pracowników, a przede wszystkim dzieci, którym pomaga UNICEF. Znam potrzeby organizacji i wiem, jakie wyzwania stoją przed nami każdego dnia. Wierzę, że moje doświadczenie w połączeniu z kreatywnością i zaangażowaniem zespołu przełożą się na dynamiczny rozwój naszej organizacji w Polsce" – mówi Renata Bem, nowa Dyrektor Generalna UNICEF Polska. "Jednym z kluczowych elementów mojej strategii jest rozszerzenie działań na rzecz poprawy jakości życia dzieci w naszym kraju".

Renata Bem jest związana z UNICEF Polska od ponad 12 lat w różnych rolach. Była m.in. koordynatorem ds. ładu organizacyjnego oraz doradcą dyrektora generalnego. Od ponad czterech lat, pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego, nadzorowała i wspierała działania zespołów fundraisingu indywidualnego, biznesowego oraz marketingu i komunikacji. Zainicjowała zmiany w strukturze i działaniu organizacji w Polsce, w tym w zakresie współpracy z biznesem.

Wcześniej przez wiele lat jako niezależny tłumacz ze specjalizacją prawniczą, podatkową i biznesową, współpracowała z największymi kancelariami doradztwa prawnego i podatkowego, firmami i przedsiębiorstwami z różnych sektorów.

"Konkurencja była ogromna"

"Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Generalnego UNICEF Polska przebiegała w trzech etapach i trwała ponad cztery miesiące. Konkurencja była ogromna. Kandydaci, którzy dotarli do drugiego etapu rekrutacji, stanęli przed wyzwaniem, by przedstawić Radzie Stowarzyszenia swoją wizję rozwoju naszej organizacji. Za najbardziej przekonującą i spójną uznaliśmy koncepcję Renaty Bem, która otrzymała również rekomendację od władz organizacji w Genewie, gdzie odbył się końcowy etap rekrutacji. To ostatecznie utwierdziło nas w przekonaniu, że dokonaliśmy słusznego wyboru" – powiedziała Katarzyna Gurbiel-Chołdzyńska, Przewodnicząca Rady UNICEF Polska.

UNICEF Polska. Organizacja ratująca życie

UNICEF jest organizacją działającą na rzecz dzieci na całym świecie. Historia organizacji w Polsce rozpoczęła się w 1962 roku, kiedy powstał pierwszy Narodowy Komitet UNICEF we wschodniej części Europy. Przez 40 lat UNICEF finansował programy pomocy dzieciom w Polsce, kupował wyposażenie dla ośrodków zdrowia, sprowadzał surowce do produkcji artykułów dla dzieci. Od 2002 roku zmienił się zakres działań organizacji w Polsce. Podobnie jak w innych krajach wysokorozwiniętych, UNICEF skupia obecnie swoją działalność w Polsce na promowaniu i ochronie praw dziecka oraz zbieraniu funduszy na rzecz pomocy dzieciom w najbardziej potrzebujących regionach świata.

UNICEF od 75 lat ratuje życie dzieci, broni ich praw i pomaga im wykorzystać potencjał, jaki posiadają. Nigdy się nie poddajemy! Pracujemy w najtrudniejszych miejscach na świecie, aby dotrzeć do najbardziej pokrzywdzonych dzieci. W ponad 190 krajach i terytoriach pracujemy #dlakazdegodziecka, aby budować lepszy świat dla wszystkich. Przed, w trakcie i po kryzysach humanitarnych jesteśmy na miejscu, niosąc ratującą życie pomoc i nadzieję dzieciom i ich rodzinom. Realizujemy nie tylko działania pomocowe, ale także edukacyjne. Wierzymy, że edukacja to jedna z najbardziej skutecznych form zmieniania świata. W Polsce pracujemy ze szkołami i samorządami, aby prawa dziecka były zawsze przestrzegane, a głos młodych ludzi słyszany i respektowany. Jesteśmy apolityczni i bezstronni, ale nigdy nie pozostajemy obojętni, gdy chodzi o obronę praw dzieci i zabezpieczenie ich życia i przyszłości.

Źródło: materiały prasowe UNICEF Polska

