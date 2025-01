SALESmanago i PrestaShop razem na rzecz inteligentnych rozwiązań

Dzięki partnerstwu SALESmanago zamierza skuteczniej wspierać firmy e-commerce w budowaniu zaangażowania klientów i maksymalizacji zwrotu z inwestycji wykorzystując nowoczesne, inteligentne narzędzia i łatwe integracje. PrestaShop jest częścią MBE Worldwide S.p.A. – włoskiej globalnej platformy handlowej. W ramach współpracy SALESmanago dotrze więc do globalnej sieci sprzedawców, oferując im dostęp do unikalnego modelu wzrostu – Growth Framework – oraz innowacyjnych narzędzi AI dostosowanych do specyfiki sektora eCommerce.

Dla PrestaShop, możliwości platformy SALESmanago to z kolei wsparcie w poprawie doświadczenia klientów. Dzięki inteligentnej personalizacji firmy będą mogły prowadzić lepiej dopasowane, skuteczniejsze interakcje z odbiorcami, przyspieszając swój rozwój poprzez bieżącą analizę danych. – Współpraca z PrestaShop wpisuje się w naszą misję, zgodnie z którą dajemy sprzedawcom do ręki narzędzia pozwalające im budować wyjątkowe doświadczenia klientów i szybciej osiągać wymierne korzyści – mówi Jody Clark, dyrektor ds. przychodów SALESmanago.

– Na początek skoncentrujemy się na rynkach, na których obie firmy mają już silną pozycję: Hiszpanii, Włoszech i Polsce, umożliwiając jeszcze większej liczbie sprzedawców skuteczne skalowanie działalności, korzystanie z zaawansowanych narzędzi AI i utrzymywanie przewagi w konkurencyjnym środowisku. To pierwszy krok w tworzeniu szerszego ekosystemu SALESmanago wspierającego sektor e-commerce - podkreśla.

– Współpraca z SALESmanago pokazuje, że staramy się dostarczać sprzedawcom najbardziej innowacyjne narzędzia w branży. Wspólnie pozwalamy firmom kształtować nowe relacje z klientami i osiągać wymierne rezultaty – mówi Amy Workman, dyrektor Global BtoC & BtoB Partnerships w PrestaShop.