Wkrótce e-paragony? System informatyczny gotowy

Polska w czołówce najbogatszych państw na świecie. "To świetne miejsce do życia"

E-paragon elektroniczny

„Od września 2023 r. uruchomiliśmy system informatyczny pod nazwą HUB Paragonowy, który pozwala każdej kasie posiadającej funkcję e-paragonu przesłać e-paragon na aplikację klienta zainstalowaną w jego telefonie. Może to być między innymi darmowa aplikacja e-Paragony przygotowana przez Ministerstwo Finansów" - powiedział wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Dodał, że aplikacja jest dostępna w sklepach AppStore i GooglePlay; po zainstalowaniu aplikacji otrzymamy unikalny, losowy numer identyfikacyjny, tzw. numer KID. Wiceminister wyjaśnił, że zadaniem numeru jest wiązanie urządzenia klienta z e-paragonem. Piętnastocyfrowy numer jest zapisany w postaci kodu kreskowego.

„Wystarczy podczas zakupów okazać KID kasjerowi; kasjer go odczyta i e-paragon zostanie przekazany przez kasę do HUBa Paragonowego. Pobranie e-paragonu może nastąpić od razu przy kasie (w ciągu kilku sekund) lub później - HUB Paragonowy przechowuje e-paragony przez 30 dni. Po tym terminie e-paragon zostanie skasowany" - stwierdził szef KAS. Zaznaczył, że klient do 30 dni może pobrać z HUBa paragonu w postaci elektronicznej.

Ocenił, że rozwiązanie jest bezpieczne dla klienta, który w całym procesie ma zagwarantowaną anonimowość. Podkreślił jednocześnie, że e-paragony w systemie HUB Paragonowy są niedostępne dla organów podatkowych.

E-paragon na smartfona. „rozwiązanie dostępne i darmowe"

„Rozwiązanie, które zbudowaliśmy jest powszechnie dostępne i darmowe, pozwala każdemu obywatelowi pobrać e-paragon z kasy na smartfona. Natomiast pewnym ograniczeniem jest jeszcze dostępność kas rejestrujących, które potrafią wystawić e-paragon. Jest ich coraz więcej, ale wciąż za mało" - zwrócił uwagę wiceminister finansów. Liczy, że producenci kas rejestrujących przygotują kolejne kasy z funkcją e-paragonu.