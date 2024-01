Sektor consumer finance. Zrównoważony rozwój i konkurencyjność krajowego rynku

Jak wynika z badania „Mapa szans i zagrożeń dla rynku consumer finance do 2026” zrealizowanego przez EKF Research wraz z Deloitte, rynek upatruje największą szansę rozwojową z 70% prawdopodobieństwem w rozwoju odroczonych płatności, które wiodą prym w strukturach płatności w sektorze e-commerce. Ponadto, badania rynkowe wskazują, że duża grupa konsumentów robiących zakupy online rezygnuje z dostawców, którzy nie oferują usług BNPL, czyli kup teraz, zapłać później.

Ważną szansą rozwojową dla rynku consumer finance będzie także wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji i machine learning – średnie prawdopodobieństwo na poziomie 67%. Potencjał rozwoju powiązany z inwestycjami technologicznymi postrzegany jest przez ekspertów również przez pryzmat potencjalnych zmian w modelach biznesowych – średnie prawdopodobieństwo na poziomie 59%, a wręcz ich ewolucji w kierunku nowego typu organizacji, w której dzięki zastosowaniu skutecznych rozwiązań technologicznych, można generować niższe koszty jednostkowe, a digitalowa oferta umożliwia dostęp do szerokiej grupy odbiorców – średnie prawdopodobieństwo na poziomie 57%.

- Nastroje konsumentów na rynku consumer finance plasują się obecnie w trendzie wzrostowym, jednak utrzymanie takich tendencji nie jest przesądzone. Według wszelkich oczekiwań podwyższona inflacja utrzyma się na dłużej. Obecnie może zauważyć jej spadki, ale ten proces w tym roku najpewniej ulegnie zatrzymaniu. Kluczowe wydaje się zatem pytanie, jak na taką sytuację zareagują gospodarstwa domowe i jak będą kształtować się nastroje konsumenckie. Koniunktura jest obecnie wyraźnie lepsza niż w poprzednich dwóch latach. Główne wyzwania dla naszej branży są natomiast w głównej mierze związane z wysoką inflacją i stopami procentowymi, niepewnością geopolityczną czy koniecznością spełniania nowych wymogów regulacyjnych – mówi Marta Fila, członek zarządu AIQLabs, właścicielu marek SuperGrosz i „Kupuj Teraz – zapłać później”.

W szerszym ujęciu, odpowiedni dobór inwestycji technologicznych pozwala z jednej strony na zwiększenie dostępności i szybkości obsługi, a z drugiej umożliwia redukcję kosztów jednostkowych, co w warunkach ograniczonej przez ustawowe limity rentowności, może decydować o zdobyciu przewagi konkurencyjnej.

Rynek consumer finance niezwykle dynamicznie się rozwija i jest interesujący z poznawczego i praktycznego punktu widzenia. Wnosi on nowe wartości zarówno do krajowego sektora bankowości, jak i do całej gospodarki. Jego zakres oraz rozwój są uzależnione od wielu czynników, a do najważniejszych z nich zaliczyć należy otoczenie makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, innowacje produktowe i usługowe, rozwiązania stosowane przez kraje wysoko rozwinięte.

