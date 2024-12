SHEIN, a udział w Polskim PKB. Ponad 100 mln euro wkładu ekonomicznego

W Polsce, będącej strategicznym rynkiem dla firmy, działalność SHEIN wygenerowała w 2023 roku 119 mln euro wkładu do wartości dodanej brutto do krajowego PKB i przyczynił się do powstania ponad 2000 miejsc pracy w tym samym roku.

W Europie (Francja, Włochy i Polska) SHEIN przyczynił się do utworzenia ponad 6100 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, a także do wzrostu europejskiego PKB o 1,1 mld euro. Firma sukcesywnie umacnia swoją obecność w regionie, realizując strategię lokalizacji. Oprócz centrali regionu EMEA znajdującej się w Irlandii SHEIN posiada obecnie biura w Belgii, we Francji, Włoszech, w Niemczech, Polsce i Hiszpanii. Dodatkowo, firma prowadzi centra dystrybucyjne w okolicach Wrocławia w Polsce oraz Stradelli we Włoszech, w których powstały tysiące lokalnych miejsc pracy.

SHEIN zapoczątkował kilka inicjatyw mających na celu wspieranie rozwoju projektantów i artystów. Do tej pory ponad 600 europejskich twórców dołączyło do SHEIN X – programu, który pomaga początkującym projektantom z powodzeniem wprowadzać na rynek swoje kolekcje i produkty. Program ten wspiera uczestników na każdym etapie: od rozwoju produktu po produkcję, marketing i logistykę łańcucha dostaw. Według badania Oxford Economics projektanci ci stanowią prawie 15% spośród ponad 4500 osób, które podpisały globalne kontrakty w ramach inicjatywy SHEIN X, co podkreśla silną pozycję kreatywnych talentów w Europie. Według globalnej ankiety prawie ośmiu na dziesięciu uczestników stwierdziło, że program SHEIN X umożliwił im sprzedaż międzynarodową, a ponad połowa przyznaje, że program znacznie zwiększył ich możliwości cyfrowe.

Zgodnie ze swoją strategią innowacji SHEIN ogłosił już ważne inwestycje planowane w przyszłości. Marka w ciągu 5 lat przeznaczy 10 mln euro, by wesprzeć 250 nowych europejskich artystów, natomiast kwotę 200 mln euro otrzymają start-upy koncentrujące się na gospodarce obiegu zamkniętego w UE i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo 50 mln euro przekazane zostanie na inicjatywy ESG, wspierające marki i projektantów.