Platforma Shein szuka pracowników w Polsce. Ile płaci?

Shein szuka pracowników

Shein to to chińska platforma zakupowa z odzieżą. Założona w 2012 roku firma zatrudnia prawie 10 000 pracowników, docierając do klientów w ponad 150 krajach. Według agencji Bloomberg w 2021 r. aplikacja Shein była najczęściej pobieraną aplikacją mobilną do e-zakupów. Globalna firma z siedzibą w Singapurze notuje błyskawiczny rozwój także w Europie, dlatego firma wynajęła 54 350 m kw. w Panattoni Park Wrocław South Hub.

Praca w Shein – ile można zarobić?

Obecnie Shein rekrutuje personel do nowego magazynu w Magnicach. Pomaga mu w tym agencja Randstad. Na jakie warunki mogą liczyć magazynierzy?

* stawkę godzinową 26,50 zł brutto

* 500 zł premii frekwencyjnej

* bezpłatny dojazd autobusem pracowniczym z: Wrocławia, Oławy, Dzierżoniowa, Bielawy, Brzegu, Wałbrzycha, Świebodzic, Piławy i Ziębic

* pracę w systemie dwuzmianowym: 6:00-14:30, 15:00-23:30 (praca 5 dni w tygodniu po 8,5h)

* zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową (płatne składki ZUS + płatny urlop wypoczynkowy)

* pakiet benefitów RANDSTAD PLUS a w nim: karta sportowa (OK System),

pakiet medyczny (Medicover) oraz rabaty do 50% w wybranych sklepach

obiad za 1 zł (do wyboru wersja mięsna lub wegetariańska)

* perspektywę długotrwałej współpracy

Oprócz magazynierów Shein szuka również kierowników. Warehouse Team Leader może liczyć na 5 400 - 7 500 zł brutto/mies.

Sonda Pracujesz w wymarzonym zawodzie? Tak Nie