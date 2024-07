Signify na pierwszym miejscu „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”

Rowerowy lipiec we FlixBusie. Rezerwacje na przewóz roweru za 1zł

Zakończyła się 18. edycja „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”, dawniej „Rankingu Odpowiedzialnych Firm”.

Wraz z nazwą zmieniono wytyczne. Badane zagadnienia dostosowano do Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (z j. ang. ESRS).

Firma Signify zajęła pierwsze miejsce w obszarze środowiskowym; w obszarze produkcji przemysłowej i chemicznej oraz szóste miejsce w klasyfikacji generalnej.

Zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem odpowiedzialnego zarządzania organizowane od wielu lat przeszło zmiany. Dawny „Ranking Odpowiedzialnych Firm” to teraz „Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”. Poza nazwą, zmieniono również wytyczne. Firmy w 2024 roku odpowiedziały na 70 pytań dostosowanych do Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (z j. ang. ESRS).

Wskaźniki ESG wyznaczają dzisiaj realne standardy działania przedsiębiorstw, dlatego w „Rankingu ESG Odpowiedzialne Zarządzanie” Rada Naukowa wytypowała również firmy, które zdobyły najwięcej punktów w ramach swoich branż oraz pod względem obszarów tematycznych: środowiskowych (E); społecznych (S) oraz ładu korporacyjnego (G).

Liderem w obszarze środowiskowym i ładu korporacyjnego oraz w kategorii produkcja przemysłowa i chemiczna została firma Signify. Signify znalazła się również na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej.

– Bezwzględna redukcja emisji zawsze była fundamentem naszych działań na rzecz klimatu. Jako jedna z pierwszych globalnych firm, zobowiązaliśmy się do realizacji zweryfikowanych naukowo celów środowiskowych (SBT). Od 2010 roku zmniejszyliśmy ślad węglowy w działalności operacyjnej o ponad 75%. Działamy w oparciu o autorski Plan Transformacji Klimatycznej. Zwycięstwo w dwóch obszarach „Rankingu ESG: Odpowiedzialne Zarządzanie” oraz wysoka pozycja w ogólnej klasyfikacji stanowią dla nas uznanie za dotychczasowe osiągnięcia i motywację do dalszej pracy oraz edukacji ESG w całym łańcuchu wartości – podsumowuje Bogdan Ślęk, Public & Government Affairs Director w Signify Polska.

W obliczu globalnych wyzwań, biznes wymaga dalszej edukacji i dostępu do narzędzi wspierających transformację firm w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wyniki „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” pokazują, że monitorowanie łańcucha wartości nie jest łatwym zadaniem nawet dla czołowych przedsiębiorstw. Wzrastające wymagania stawiane przed liderami biznesu spoczywają na zarządach i radach nadzorczych. To one ponoszą odpowiedzialność za skuteczne zarządzanie wpływem, różnymi rodzajami ryzyka i możliwościami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, a także za harmonijne włączenie tych czynników w strategię biznesową przedsiębiorstwa.