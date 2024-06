Plan Transformacji Klimatycznej Signify ma na celu wyeliminowanie 90% emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości i osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do 2040 r.

Przejście na energooszczędne oświetlenie LED zmniejszyłoby całkowitą globalną emisję gazów cieplarnianych o 1%, co odpowiada połowie emisji powodowanych przez lotnictwo1. Zaoszczędzona energia wystarczyłaby do naładowania wszystkich obecnie użytkowanych samochodów elektrycznych lub zasilenia ponad 100 milionów pomp ciepła2.

Signify będzie ściśle współpracować z klientami, partnerami i decydentami publicznymi, aby przyspieszyć zrównoważoną transformację energetyczną.

– Głęboko wierzymy w potencjał światła do pozytywnego wpływu na społeczeństwo i w pełni akceptujemy odpowiedzialność, jaka wiąże się z pozycją lidera. Jako jedna z pierwszych globalnych firm, która zobowiązała się do realizacji zweryfikowanych naukowo celów środowiskowych (SBT), jesteśmy dumni z podniesienia naszych ambicji poprzez Plan Transformacji Klimatycznej Signify z celem osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2040 r. – podsumował Eric Rondolat, CEO, Signify i dodał – Nasze innowacje przynoszą skokowe postępy w efektywności energetycznej i zrównoważonych technologiach oświetleniowych. Będziemy ciągle działać i wykorzystywać nasz głos, aby angażować klientów, pracowników, partnerów i decydentów publicznych w celu przyspieszenia działań na rzecz klimatu w branży i poza nią.

Plan Transformacji Klimatycznej Signify określa strategię klimatyczną firmy zgodnie z zatwierdzonymi przez SBTi (Science Based Targets initiative) celami osiągnięcia neutralności węglowej:

Zerowa emisja netto gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości do 2040 roku

50-procentowa redukcja bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1., 2. i 3. do 2030 r. w porównaniu z rokiem bazowym 2019.

90-procentowa redukcja bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1., 2. i 3. do 2040 r. w porównaniu z rokiem bazowym 2019.

Plan obejmuje inicjatywy i programy w całej firmie i łańcuchu wartości, w tym zachęcanie dostawców do korzystania z energii odnawialnej, elektryfikację floty logistycznej oraz dalsze zwiększanie wykorzystania energooszczędnego oświetlenia LED – najważniejszego czynnika w redukcji emisji w branży oświetleniowej w ostatnich latach.

Ponieważ ponad 90% emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości Signify pochodzi z użytkowania jej produktów w całym cyklu ich życia, ambicje firmy dotyczące osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2040 r. koncentrują się na utrzymaniu pozycji lidera branży w opracowywaniu coraz bardziej wydajnych technologii oświetleniowych.

W wyniku swoich działań i innowacji, Signify osiągnęło już od 2019 r. 50-procentową bezwzględną redukcję emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, w tym w fazie użytkowania w zakresie 3. Jednak znaczna część globalnych zasobów oświetleniowych wciąż opiera się na konwencjonalnych rozwiązaniach, co oznacza szansę na szybki postęp. Globalne przejście na energooszczędne oświetlenie LED zmniejszyłoby światowe emisje gazów cieplarnianych o 1%, co odpowiada połowie całkowitej emisji powodowanej przez przemysł lotniczy.

Wcześniej w tym roku Signify połączyło siły z Climate Group i innymi partnerami, aby zainicjować program Renovation Revolution, którego celem jest zwiększenie wskaźników modernizacji w całej Unii Europejskiej – co jest kluczowym krokiem, jeśli region ma osiągnąć swoje cele zerowe netto do 2050 r.

Helen Clarkson, CEO Climate Group, skomentowała uruchomienie Planu Transformacji Klimatycznej Signify 2040 w następujący sposób: – Climate Group z zadowoleniem przyjmuje Plan Transformacji Klimatycznej Signify, który pokazuje, co firmy mogą i muszą osiągnąć, jeśli mamy doprowadzić do dekarbonizacji w całej gospodarce i osiągnąć zerową emisję netto. Od ponad 15 lat współpracujemy, aby przyspieszyć globalne wdrażanie LED-ów i dążyć do bardziej energooszczędnego budownictwa. Z niecierpliwością czekamy na wiele kolejnych lat wspólnej pracy z Signify, a także z innymi partnerami biznesowymi i rządowymi, aby kontynuować rewolucję modernizacji i podwoić efektywność energetyczną do 2030 r. Paul Dickinson, współzałożyciel Transition Value Partners, założyciel CDP pełniący funkcję Doradcy Strategicznego oraz współprowadzący podcast Outrage and Optimism, powiedział: – Signify jest potęgą w zakresie efektywności energetycznej stojącą za oświetleniem marki Philips i największym producentem oświetlenia LED na świecie. Energooszczędne oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia działalności odpowiadającej za 2% globalnej emisji. Coraz więcej firm zaangażowanych w sprawiedliwą transformację w kierunku zerowej emisji netto będzie wybierać Signify, wiodącą światową markę odpowiedzialnej produkcji i ultraniskiego zużycia energii, nie tylko po to, by spełnić wymogi CSRD (Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) dotyczące łańcucha dostaw. Ta firma jest liderem w globalnej dekarbonizacji, a jej pionierski plan transformacji podnosi poprzeczkę, jednocześnie pomagając innym w osiąganiu zweryfikowanych naukowo celów środowiskowych i dochodzeniu do zerowej emisji netto.

