Signify wprowadza ambitne cele redukcji emisji Net Zero

Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider w dziedzinie oświetlenia, ogłasza rozszerzenie działań na rzecz klimatu o ambitne nowe cele redukcji emisji Net Zero. Firma wprowadziła cel osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku oraz zobowiązanie do redukcji bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) zakresu 1., 2. i 3. o 90 procent bez wykorzystania kredytów węglowych. Cele te zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Cel na 2040 rok to osiągnięcie 90-procentowej redukcji emisji zakresu 1., 2. i 3. bez wykorzystania kredytów węglowych.

Osiągnięcie celu redukcji emisji o 50 procent do 2030 roku.

Szczegółowy plan transformacji klimatycznej zostanie wprowadzony w 2024 roku – Wierzymy, że mamy do odegrania ważną rolę w transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Zaangażowanie w zrównoważone innowacje pozwoliło nam nieustannie przełamywać bariery technologiczne efektywności energetycznej dzięki naszym produktom LED i zintegrowanym systemom oświetleniowym – podsumowuje Maurice Loosschilder, Global Head of Sustainability w Signify i dodaje – Bezwzględna redukcja emisji zawsze była fundamentem naszych działań na rzecz klimatu. Od 2010 roku zmniejszyliśmy ślad węglowy w działalności operacyjnej o ponad 75%. Dzięki wprowadzeniu radykalnych ulepszeń w efektywności produktów i setek inicjatyw wdrożonych w fabrykach, biurach i w całej działalności, zmniejszyliśmy całkowite emisje gazów cieplarnianych o połowę od 2019 roku. W 2019 Signify stała się jedną z pierwszych 30 firm na świecie, których cele redukcji emisji dwutlenku węgla zostały zatwierdzone przez SBTi jako zgodne ze ścieżką 1,5°C. Po przekroczeniu celów na 2025 rok, Signify wyznaczyła dalsze krótko- i długoterminowe cele redukcji i w 2024 roku przedstawi szczegółowy plan transformacji klimatycznej. Następujące cele klimatyczne zostały zweryfikowane i zatwierdzone jako cele zerowe netto oparte na podstawach naukowych: Ogólny cel Net-Zero: Signify zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2040 roku.

Cele krótkoterminowe: Signify zobowiązuje się do redukcji bezwzględnej emisji GHG zakresu 1. i 2. o 50 procent do 2030 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2019. Signify zobowiązuje się również do redukcji bezwzględnej emisji GHG zakresu 3. o 50 procent w tym samym okresie.

Cele długoterminowe: Signify zobowiązuje się do redukcji bezwzględnej emisji GHG zakresu 1. i 2. o 90 procent do 2040 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2019. Signify zobowiązuje się również do redukcji bezwzględnej emisji GHG zakresu 3. o 90 procent w tym samym okresie. Signify zmniejszyła o połowę emisję gazów cieplarnianych od 2019 roku, a łączna redukcja o 334 mln ton CO2e przekroczyła wymagania ścieżki 1,5 stopnia porozumienia paryskiego. Program zrównoważonego rozwoju Signify Brighter Lives, Better World 2025 zakładał podwojenie tempa dekarbonizacji wymaganego przez scenariusz 1,5°C porozumienia paryskiego do końca 2025 roku. Firma aktywnie działa na rzecz redukcji emisji w całym łańcuchu dostaw, uczestnicząc w programie CDP Supply Chain i zachęcając dostawców do podejmowania zobowiązań opartych na celach naukowych. – Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią globalnego ruchu na rzecz ambitnej dekarbonizacji przedsiębiorstw. Ta walidacja naszych celów wskazuje drogę, którą muszą podążać nasi partnerzy i cała branża, gdy podwajamy wysiłki w celu redukcji emisji w całym łańcuchu wartości zgodnie ze ścieżką 1,5 stopnia porozumienia paryskiego – dodaje Loosschilder.