Signify po raz ósmy z rzędu w indeksie Dow Jones Sustainability World Index

– Jesteśmy zaszczyceni, że od momentu powstania Signify co roku znajdujemy się w indeksie Dow Jones Sustainability World Index. Jest to świadectwo naszego niezachwianego zaangażowania w wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Na początku tego roku wprowadziliśmy Plan Transformacji Klimatycznej Zerowej Emisji Netto do 2040 r., który potwierdza naszą koncentrację na uwolnieniu niezwykłego potencjału światła w celu poprawy jakości życia i promowania zrównoważonego rozwoju dla klientów i całej branży – powiedział Eric Rondolat, dyrektor generalny Signify.