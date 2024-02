Spada liczba osób przekazujących odsetek podatku na cele dobroczynne

Prof. Mark Coeckelbergh prelegentem na Kongresie Futurist of The Year 2024

Futurist of The Year 2024

Fundacja Dr Clown

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy słowo „fundacja” w polskim Internecie zostało wymienione niemal 3,2 mln razy, jak wynika z analizy wypowiedzi internautów przeprowadzonej przez Fundację Dr Clown, która od 25 lat wyznacza standardy w terapii śmiechem i sposobach budzenia radości u dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami w szpitalach i wyspecjalizowanych placówkach. Najczęściej fundacje wymieniane są w kontekście działań na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania sportu i edukacji, a także działań państwa. Jednak wśród najpopularniejszych wypowiedzi dominują te publikowane przez fundacje opiekujące się zwierzętami, np. na temat psów i kotów potrzebujących domu.

W kontekście dobroczynności wiele mówi się o różnego rodzaju zrzutkach i zbiórkach. Najpopularniejsze w Internecie są zbiórki na leczenie i rehabilitację, głównie dzieci, oraz na rzecz bezdomnych zwierząt. W porównaniu stosunkowo niewiele wzmianek w takim samym okresie odnotowały wyrażenia „dobroczynność”, „działalność dobroczynna” i „działalność charytatywna”.

Odpisanie 1,5% podatku - prosty sposób na pomoc i… poprawę humoru

Między styczniem a kwietniem gwałtownie wzrasta liczba wypowiedzi na temat możliwości odpisania odsetka podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Od 2023 r. można odpisać 1,5 proc., wcześniej był to 1 proc. Z dostępnych badań wynika, że niektóre osoby nie odpisują części podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, ponieważ ta kwestia ich nie interesuje, albo nie wiedzą, jak to zrobić. Jak podaje Ministerstwo Finansów, liczba podatników i podatniczek, którzy w 2023 r. skorzystali z tej możliwości, była o ponad 3 mln mniejsza, niż rok wcześniej, chociaż sama przekazana kwota, dzięki zmianom w przepisach, była rekordowa. Tymczasem jest to naprawdę prosty i łatwo dostępny sposób na spełnienie dobrego uczynku - co, jak udowodniono, daje satysfakcję, poprawia samopoczucie psychiczne i podnosi samoocenę.

- "W Fundacji Dr Clown doskonale wiemy, jak duże znaczenie dla zdrowia, również fizycznego, ma dobry humor - od 25 lat wspieramy procesy leczenia poprzez wykorzystanie dobroczynnych właściwości uśmiechu. Warto więc zainteresować się tą formą pomagania, nie tylko z myślą o dobru innych, ale też o swoim - mówi Agata Bednarek, Prezeska Zarządu Fundacji Dr Clown.

Przy okazji rozliczenia PIT-u w ubiegłym roku 12,7 mln podatników i podatniczek przekazało w ten sposób w sumie 1,53 mld zł - o 416 mln zł więcej, niż rok wcześniej.

„Barometr Dobroczynności”

to nowy cykl przygotowywany przez Fundację Dr Clown, poświęcony kondycji polskich organizacji dobroczynnych oraz stosunkowi Polek i Polaków do działań charytatywnych, który będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach.

Fundacja Dr Clown to największy zespół wolontariuszy pracujących ciągle przez cały rok i najstarsza fundacja, która dzięki wsparciu darczyńców od 25 lat buduje długotrwałe relacje z chorymi dziećmi, seniorami i osobami z niepełnosprawnością w szpitalach oraz specjalistycznych placówkach, aby wywoływać uśmiech na ich twarzach. Profesjonalni wolontariusze nieustająco pomagają leczyć uśmiechem niemal 41 000 beneficjentów rocznie w całej Polsce.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL Pytanie 1 z 15 Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać: 18 lat przy sobie dowód osobisty kartki żywnościowe Dalej