Gastronomia generuje znaczne ilości odpadów żywnościowych, z czego aż połowa to resztki pozostawione na talerzach klientów.

Program WasteWatch firmy Sodexo, działający w 30 restauracjach w Polsce, precyzyjnie monitoruje i analizuje marnowanie żywności.

Dzięki WasteWatch od marca 2023 roku uratowano 45 ton jedzenia, co przełożyło się na uniknięcie emisji 316 ton CO₂.

Marnowanie żywności w gastronomii. Jak duży jest to problem?

Wyrzucanie jedzenia to globalny problem o katastrofalnych skutkach. Każdego roku na świecie marnuje się około 1,3 mld ton żywności, co stanowi niemal jedną trzecią całej produkcji przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z kolei w Unii Europejskiej rocznie powstaje blisko 58 mln ton odpadów żywnościowych. Jak wynika z danych Eurostatu, ponad połowa z nich generowana jest w gospodarstwach domowych, ale reszta to potężny strumień strat pochodzący m.in. z gastronomii i handlu.

Skalę problemu w branży gastronomicznej doskonale obrazują dane zebrane przez Sodexo Polska. Tylko w ciągu jednego roku w restauracjach pracowniczych objętych monitoringiem zarejestrowano ponad 83 tysiące kilogramów odpadów żywnościowych, co pokazuje, jak duże straty generuje marnotrawstwo żywności. Analiza tych danych pozwoliła precyzyjnie zidentyfikować źródła problemu. Okazało się, że najwięcej, bo aż połowę strat, stanowiły resztki pozostawiane na talerzach przez klientów. Kolejne duże kategorie to nadprodukcja posiłków oraz straty surowców na etapie obróbki (po ponad 13 tys. kg każda). Psucie się zapasów w magazynach odpowiadało za blisko 8 tys. kg wyrzuconego jedzenia. Te liczby pokazują, że bez precyzyjnych narzędzi walka z marnotrawstwem jest niezwykle trudna.

Jak w praktyce działa program WasteWatch?

Rozwiązaniem, które ma realnie wpłynąć na ograniczenie strat, jest program WasteWatch. Nie jest to lokalny projekt, lecz część globalnej inicjatywy Sodexo, wdrożonej już w ponad 3800 lokalizacjach w 37 krajach. W Polsce program zadebiutował w marcu 2023 r. jako pilotaż, a dziś działa już w 30 restauracjach pracowniczych, obejmując 27 zróżnicowanych lokalizacji – od zakładów produkcyjnych, przez centra usług biznesowych, po firmy z branży farmaceutycznej i FMCG.

W centrum systemu znajduje się proste w obsłudze urządzenie zintegrowane z wagą i ekranem dotykowym. Pozwala ono zespołom kuchennym na bieżąco rejestrować każdy przypadek wyrzucenia jedzenia. Informacje natychmiast trafiają do bazy online, gdzie są przetwarzane i udostępniane w formie raportów w czasie rzeczywistym.

- WasteWatch daje pełny obraz funkcjonowania kuchni. To nie tylko redukcja strat i kosztów, ale także narzędzie do lepszego planowania oraz kontroli procesów. Dzięki bieżącej informacji zespoły mogą podejmować decyzje od razu, co przekłada się na większą efektywność - podkreśla Aleksandra Pytka, Food Analyst & Dietetics Specialist, Sodexo Polska.Wdrożenie programu WasteWatch odbywa się w dwóch krokach, a jego celem jest nie tylko pomiar, ale przede wszystkim realna redukcja marnotrawstwa żywności. Najpierw każdy zespół przechodzi kilkutygodniowy okres bazowy, podczas którego uczy się obsługi narzędzi i skrupulatnie rejestruje wszystkie odpady. Dopiero po zebraniu kompletnych danych, pozwalających zidentyfikować główne źródła strat, kuchnie przechodzą do drugiego etapu – aktywnej redukcji marnotrawstwa.

Efekty WasteWatch w liczbach: ile jedzenia i emisji CO2 udało się zaoszczędzić?

Wdrożenie programu przyniosło imponujące i mierzalne rezultaty. W okresie od września 2024 do sierpnia 2025 roku dzięki systemowi udało się uratować żywność odpowiadającą aż 65 tysiącom pełnowartościowych posiłków. To bezpośredni dowód na to, że świadome zarządzanie i technologia mogą realnie ograniczyć skalę problemu.

Skumulowane dane są jeszcze bardziej wymowne. Od momentu uruchomienia programu WasteWatch w Polsce w marcu 2023 roku, udało się zapobiec wyrzuceniu 45 ton jedzenia, co przełożyło się na uniknięcie emisji 316 ton CO₂. To pokazuje, że ograniczenie marnotrawstwa żywności ma bezpośredni, pozytywny wpływ nie tylko na budżety firm, ale również na środowisko naturalne.

- Jedzenia ocalonego od września 2024 roku wystarczyłoby na posiłki dla wszystkich mieszkańców Zakopanego i Sopotu razem wziętych. To także zaoszczędzone 70 basenów olimpijskich wody oraz uniknięcie emisji gazów cieplarnianych, która powstałaby podczas dwóch podróży samochodem z Ziemi na Księżyc i z powrotem - dodaje Aleksandra Pytka, Food Analyst & Dietetics Specialist, Sodexo Polska.Przykład Sodexo Polska udowadnia, że technologia może być potężnym sojusznikiem w walce z globalnym problemem, jakim jest marnowanie żywności. Precyzyjne dane pozwalają nie tylko zidentyfikować słabe punkty w procesach kuchennych, ale także edukować zespoły i optymalizować produkcję w czasie rzeczywistym. To krok w stronę bardziej zrównoważonej gastronomii, gdzie każda porcja ma znaczenie – zarówno dla biznesu, jak i dla planety.

