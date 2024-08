Signify redukuje emisję CO2 o 90 proc. Zero emisji do 2040 roku

Peleton z zawodnikami 81. Tour de Pologne ponad 20 ekip oraz 80 pojazdów technicznych mają do przejechania 1100 kilometrów. Do rywalizacji stanie też ubiegłoroczny triumfator - Słoweniec Matej Mohoric. Nie zabraknie 7-osobowej reprezentacji Polski, w tym mistrza kraju Norberta Banaszka i olimpijczyka z Paryża - Stanisława Aniołkowskiego.

Fani kolarstwa wspierają legendarne Tour de Pologne i Giro d’Italia

- Partnerem wyścigu jest zondacrypto, wywodząca się z Polski, największa giełda kryptowalut w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej CEO Przemysław Kral jest w Komitecie Honorowym Tour de Pologne. – Od dziecka jestem fanem wyścigów kolarskich. Razem z milionami Polaków co roku śledzę zmagania sportowców biorących udział w Tour de Pologne. Jesteśmy podekscytowani, że w tym roku zondacrypto może być ważną częścią najbardziej prestiżowego wydarzenia kolarskiego w Polsce, liczącego się także międzynarodowo. Chcemy wykorzystać tę okazję, by wiedza i edukacja w zakresie kryptowalut docierała do milionów fanów kolarstwa, takich jak my – podkreśla Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

Mistrz świata jedzie z logo zondacrypto

Branding giełdy kryptowalut o polskich korzeniach będzie widoczny na starcie i mecie każdego z etapów wyścigu, a w Tour de Pologne Amatorów w Karpaczu (11 sierpnia) z logotypem zondacrypto wystartuje Wojciech Szczepanik, mistrz świata w kolarstwie (Gran Fondo). Największa giełda regionu CEE podczas Tour de Pologne zrealizuje też dużą kampanię promocyjną na nośnikach Out-Of-Home, nawiązującą do wyścigu.

Ekipa zondacrypto będzie czekać na kolarzy w Katowicach. Co więcej, pod patronatem kryptowalutowego partnera wyścigu, powstała nawet… specjalna edycja kawy „tourdecafe by zondacrypto”. W XXI wieku, Polacy zwyciężali w Tour de Pologne trzykrotnie: Cezary Zamana w 2003, Rafał Majka w 2014 i Michał Kwiatkowski w 2018 roku.

Polecany artykuł: Zondacrypto partnerem Atalanty Bergamo