– W zondacrypto starannie dobieramy partnerów, stawiamy wyłącznie na najlepszych. A Atalanta Bergamo po wygraniu Ligi Europy nie przestaje zaskakiwać, zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich. Otwartość na innowacje, inwestowanie w młodzież i długofalowe myślenie o przyszłości – to wartości, które nas łączą. Nasza współpraca to połączenie finansów nowej generacji ze sportem najwyższej jakości. Użytkownicy z Włoch to już teraz druga największa grupa na naszej giełdzie. Wierzymy w ogromny potencjał tego rynku – mówi Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

– Jesteśmy zaszczyceni, że możemy ogłosić współpracę z zondacrypto, czołową siłą w międzynarodowej branży kryptowalut jako nowym Sponsorem Klubu – mówi Luca Percassi, CEO Atalanty Bergamo. – Dla nas to wielka wartość i szansa, aby połączyć siły z innowacyjną organizacją, która nadaje ton swojej branży. Razem będziemy rosnąć i rozwijać się.

Polskie akcenty Atalanty: Giełda o polskich korzeniach i… mecz w Warszawie!

Atalanta Bergamo to 4. drużyna poprzedniego sezonu Serie A i uczestnik najbliższej edycji Ligi Mistrzów, a przede wszystkim – triumfator ostatnich rozgrywek Ligi Europy, drugiej najbardziej prestiżowej klubowej europejskiej rywalizacji piłkarskiej, po Lidze Mistrzów. Atalanta Bergamo już 14 sierpnia zagości na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, aby w meczu o Superpuchar Europy zmierzyć się z Realem Madryt.

Dla zondacrypto to już druga współpraca z klubem włoskiej Serie A, przez międzynarodową federację IFFHS uznawaną za najlepszą piłkarską ligę świata. Giełda kryptowalut rodem z Polski jest już bowiem Partnerem Juventusu FC. Kryptowalutowy lider Europy Środkowo-Wschodniej sponsoruje też Giro d’Italia, Raków Częstochowa, Tour de Pologne i Top Marques Monako. Ambasadorami giełdy zostali piłkarze Wojciech Szczęsny, David Trezeguet i Giorgio Chiellini. Organizacja sponsoruje także mistrza świata w kolarstwie (Gran Fondo) - Wojciecha Szczepanika.

Zondacrypto to wywodząca się z Polski i jedna z największych regulowanych giełd kryptowalut w Europie. Obecna na rynku od 2014 roku, posiada licencje operacyjne we Włoszech, na Litwie, Słowacji, w Estonii i Kanadzie. Działa w pełnej zgodzie z przepisami prawa, m.in. rozporządzeniem MiCA, ale również daleko bardziej surowymi regulacjami estońskimi. Początkowo funkcjonowała jako giełda bitcoin, żeby z czasem przerodzić się w platformę wielowalutową oferującą ponad 70 czołowych kryptowalut w parach z tradycyjnymi walutami (EUR, USD i PLN), stablecoinami (USDT i USDC) oraz BTC i ETH. Organizacja, stworzona przez grupę wizjonerów, inwestorów i programistów, przyciągnęła już 1,3 miliona aktywnych użytkowników.

