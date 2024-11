Stol lat pasji. Od brytyjskich dróg do elektrycznej przyszłości [ZDJĘCIA]

Spis treści

Początek marzeń na brytyjskich drogach

W latach 20. XX wieku, Wielka Brytania żyła w rytmie nowych wynalazków i dynamicznego rozwoju motoryzacji. W małym warsztacie Morris Garages w Abingdon, młody inżynier i pasjonat wyścigów, Cecil Kimber, rozpoczął swoją przygodę. Był rok 1924, kiedy Kimber zaprojektował pierwszy model MG - samochód, który w zamierzeniu miał stać się symbolem niezależności i wolności na drodze. Już rok później powstał The Old Number One - nie tylko pierwszy sportowy model, ale także początek czegoś większego. Kimber nie zamierzał budować zwykłych samochodów. Marzył o pojazdach, które wyzwalają emocje, oferują prędkość, a zarazem elegancję. Jego wizja szybko zaczęła przybierać realne kształty, a MG stało się marką znaną z produkcji sportowych roadsterów i coupe, podbijającą serca kierowców na całym świecie. Każdy model MG miał swój charakter, ale wszystkie łączyła jedna cecha: przyjemność z jazdy.

Sportowe legendy i wielkie triumfy

W latach 30., mimo globalnych trudności gospodarczych, marka MG dynamicznie rozwijała swoją pozycję na torach wyścigowych. W 1933 roku model MG K3003 zdobył międzynarodowy rozgłos stając się pierwszym samochodem spoza Włoch, który odniósł zwycięstwo w włoskim wyścigu Mille Miglia. Jego sukces potwierdził technologiczną przewagę brytyjskiej inżynierii oraz udowodnił, że pojazdy MG mogą konkurować z najlepszymi na świecie.

MG nie zwalniało tempa, na przestrzeni lat marka ustanawiała kolejne rekordy prędkości, takie jak ten z 1931 roku, kiedy MG EX120 Magic Midget przekroczył magiczną granicę 100 mil na godzinę (160 km/h), co stało się symbolem odwagi i innowacyjności MG, gotowego do pokonywania nowych granic. Dzięki lekkiej i niezawodnej konstrukcji modelu MG K3 Magnette, marka osiągnęła kolejne sukcesy, w tym zwycięstwo w klasie małej pojemności w 24h Le Mans w 1933 roku. Wygrana ta ugruntowała pozycję MG jako producenta sportowych samochodów zdolnych do rywalizacji na najwyższym poziomie. W latach 1954-1959 firma MG ustanowiła dwa rekordy prędkości dzięki prototypowi EX181, zwanemu Roaring Raindrop. W 1957 roku Sir Stirling Moss osiągnął nim 395,31 km/h na równinie Bonneville, a dwa lata później Phil Hill pobił ten wynik, osiągając 410,23 km/h.

Ponadczasowe bestsellery

W latach 50., kiedy świat powoli odbudowywał się po wojnie, MG ponownie wkroczyło na arenę motoryzacyjną z modelem, który podbił serca nie tylko Brytyjczyków, jak również Amerykanów. MGA z 1957 roku wprowadziło markę na międzynarodowy rynek, gdzie jego elegancki styl i osiągi uwiodły klientów za oceanem. Na amerykańskich drogach, ten model stał się symbolem wolności i ducha przygody. Jego godny następca, MGB, szybko zyskał status ikony na tyle popularnej, że za jego kierownicą zasiadał sam Elvis Presley. W połowie lat 60. to właśnie MGB stał się jednym z najlepiej sprzedających się samochodów, utrzymując ten rekord przez prawie 20 lat. Od 1962 aż do 1980 roku wyprodukowano ponad pół miliona egzemplarzy MGB, dzięki czemu ten model zapisał się w historii jako jeden z najpopularniejszych samochodów sportowych na świecie.

MG i brytyjska rodzina królewska: motoryzacyjna tradycja

Samochody marki MG cieszyły się popularnością również wśród członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Książę Filip był entuzjastą samochodów sportowych, szczególnie tych produkowanych w Wielkiej Brytanii. W swojej kolekcji miał MG TC., który później zmienił na model TD. Organizował również spotkania miłośników MG w zamkach Windsor i Buckingham, podkreślając swoje zamiłowanie do tej marki. Pasja do brytyjskich samochodów sportowych przeszła także na jego syna, Karola, który był właścicielem MG w młodości. Książę Karol jeździł między innymi modelem MGC GT a obecnie jeden z tych samochodów należy do księcia Williama.

Upadek i odrodzenie – MG wraca do życia

Każda wielka marka przeżywa swoje wzloty i upadki. Dla marki MG, takim trudnym momentem był rok 2005, kiedy ogłosiła swoje bankructwo. To wydarzenie było bolesnym ciosem dla fanów, którzy wierzyli, że sportowa marka z brytyjskim rodowodem jest niezniszczalna. Jednak, jak to w każdej dobrej opowieści bywa, MG nie poddało się bez walki. W 2007 roku, z pomocą koncernu SAIC Motor, marka MG wróciła na rynek. Nowe kierownictwo i nowe wizje połączyły tradycję z nowoczesnością. Powrót MG na brytyjski rynek symbolizował odrodzenie legendy, która mimo licznych trudności nigdy nie utraciła swojego charakteru.

100 lat później: spotkanie przeszłości z przyszłością

W lipcu tego roku, podczas obchodów 100-lecia marki na Festiwalu Prędkości w Goodwood, z dumą zaprezentowano najnowsze modele MG. W centrum uwagi znalazły się futurystyczne, w pełni elektryczne roadstery – MG Cyberster i MG Cyberster GTS – stanowiące hołd dla sportowego dziedzictwa marki. Co ciekawe, model Cyberster początkowo zaprezentowano jako koncept futurystycznego roadstera, który w niespełna trzy lata później trafił na rynek europejski i jest już dostępny także w Polsce.

Dlatego też Cyberster stanowi symbol transformacji marki w nową erę. To odpowiedź na pytanie, jak wyglądałby sportowy samochód zaprojektowany przez Cecila Kimbera w dzisiejszych czasach – futurystyczny, ale wciąż z duszą. Cyberster to nie tylko powrót do sportowych korzeni, ale także zapowiedź, że przed MG jeszcze wiele emocjonujących historii. W 1924 roku Cecil Kimber nie mógł przewidzieć jak daleko zajdzie jego dzieło, ale jedno jest pewne: jego pasja wciąż żyje w każdym nowym modelu, który wychodzi spod kreski renomowanych projektantów. Dziś, dzięki modelowi Cyberster, MG wkracza w kolejne 100 lat, łącząc ducha marki z nową erą motoryzacji.