To oni zbudują fabrykę Izery w Polsce! Zakończono wielki przetarg

W podpisanym porozumieniu strony wyraziły wolę realizacji kompleksowych robót budowlanych na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, a następnie oddania do użytkowania obiektów budowlanych fabryki samochodów elektrycznych o mocach produkcyjnych wynoszących 150 tys. sztuk rocznie. Współpraca zostanie potwierdzona odrębną umową o generalne wykonawstwo inwestycji po uzyskaniu przez spółkę ElectroMobility Poland odpowiednich zgód korporacyjnych.

Wybór generalnego wykonawcy i podpisanie stosownych umów pozwolą uruchomić masową produkcję samochodów do połowy 2026 roku.

– Rozstrzygnięcie przetargu na budowę zakładu produkcyjnego to ostatni ważny krok na drodze do rozpoczęcia produkcji samochodów marki Izera. Fabryka będzie gotowa w ciągu 23 miesięcy od wbicia symbolicznej, pierwszej łopaty. Współpraca z polskim podmiotem, który ma 30-letnie doświadczenie w realizacji inwestycji przemysłowych, jest gwarancją tego, że prace przy budowie zakładu produkcyjnego będą zrealizowane w najwyższym rynkowym standardzie i z dotrzymaniem harmonogramów inwestycji – powiedział Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

Zgodnie z założeniami postępowania zakupowego inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i Buduj”, co oznacza, że Wykonawca ma odpowiadać zarówno za sam projekt budynku, jak i za pozostałe podejmowane działania aż do oddania fabryki do użytku.

– Wybór naszej spółki na generalnego wykonawcę jednej z największych realizowanych w naszym kraju inwestycji w branży motoryzacyjnej jest potwierdzeniem naszych kompetencji oraz pozycji rynkowej. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie, wiedza i umiejętności naszych inżynierów oraz możliwości realizacyjne gwarantują wysoką jakość i terminowość wykonania prac budowlanych. Chcemy, aby ta realizacja była wizytówką nie tylko dla Śląska i miasta Jaworzno, ale by przez wiele lat służyła rozwojowi całego tego regionu i była symbolem polskiej elektromobilności – podkreślił Jerzy Mirgos, prezes MIRBUD S.A.

